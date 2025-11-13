Picanya adjudica las obras de un muro de contención en el barranco del Poyo La estructura sostendrá un paseo peatonal y protegerá a las viviendas cercanas

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Picanya ya han completado el proceso de licitación y adjudicación inicial de las obras de construcción del muro de protección y paseo para peatones y ciclistas, entre la calle Sol y la calle Valencia que unirá la pasarela Maria Cambrils y el nuevo puente a construir en el espacio ocupado anteriormente por el Pont Vell.

El proyecto presentado por los servicios técnicos del Ayuntamiento fue aprobado sin ninguna enmienda por el Gobierno, que será quien se encargará de la financiación de esta importante intervención con una inversión en torno a los 2,8 millones de euros.

Una gran obra que responde a tres objetivos: por un lado, construir un muro de protección que garantice la seguridad de las viviendas próximas y reforzar su estabilidad estructural, por otra parte mejorar la circulación del agua en caso de riadas y, finalmente, el proyecto también contempla crear un nuevo corredor verde para peatones y ciclistas, que mejore la circulación de la calle con la calle con la Con esta actuación se podrá recuperar los espacios afectados por la dana y transformar la parte trasera de los edificios de la calle Corts Valencianes en un itinerario seguro y verde.

El diseño incluye también arbolado, mobiliario urbano, iluminación y una nueva barandilla para completar un conjunto que, sin duda, mejora el estado anterior a las inundaciones del pasado año.

