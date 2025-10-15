Picanya acoge la presentación de «Contamos contigo», un libro solidario en apoyo a las bibliotecas arrasadas por la dana La obra, creada por 26 autores y 22 ilustradores de prestigio, destinará sus beneficios a la reconstrucción de nueve bibliotecas infantiles en la Comunitat Valenciana

La literatura se convierte en vehículo de solidaridad este viernes 17 de octubre a las 18:00 horas en el Ateneo de Picanya (C/ l'Església, 11), con la presentación del libro «Contamos contigo», una iniciativa promovida por la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE), en colaboración con Editorial Sargantana y el respaldo del Ministerio de Cultura y Deporte.

La presentación contará con la intervención de la escritora Inma Chacón, en representación de ACE, y de Marinella Terzi, coordinadora del proyecto y también autora. Les acompañarán algunos de los escritores y artistas que han dado vida a esta obra colectiva: Irene Genovés, Carles Cano, Alfredo Gómez Cerdá, Begoña Flores Bejarano y la ilustradora María Tamarit.

El libro, dirigido a niños a partir de ocho años, reúne cuentos, poemas e ilustraciones que transitan desde lo mágico hasta lo realista, desde el humor hasta la nostalgia. Lejos de los algoritmos y la frialdad artificial, cada página respira creatividad y compromiso humano.

La recaudación íntegra de su venta, que gestionará en el acto la librería Passarella Store, se destinará a la reconstrucción de nueve bibliotecas públicas con fondos infantiles de la provincia de Valencia, gravemente afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, que no solo dejó más de 200 víctimas mortales, sino que también causó estragos en el tejido cultural valenciano: bibliotecas, librerías, centros educativos y editoriales, como la propia Sargantana.

«Contamos contigo» nace desde el colectivo de Literatura Infantil y Juvenil de ACE como una respuesta solidaria de la comunidad literaria ante la catástrofe. Veintiséis escritores galardonados con premios como el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Cervantes Chico o el Lazarillo, entre otros, han sumado fuerzas junto a veintidós ilustradores de todo el país para hacer posible esta obra coral.

Entre los nombres figuran autores como Ana Alcolea, Jordi Sierra i Fabra, Mónica Rodríguez, Care Santos, Santiago García-Clairac o Beatriz Giménez de Ory. En el apartado gráfico, artistas como Paco Giménez, Violeta Monreal, David Guirao o Luisa Vera han puesto su talento al servicio de esta causa.

Los fondos recaudados contribuirán a devolver la vida cultural a espacios emblemáticos como las bibliotecas municipales de Alfafar, Algemesí, Paiporta, l'Alcúdia, Aldaia, Picanya, Alberic, la Torre y Albal. Centros que, antes de la catástrofe, eran auténticos pulmones lectores para la infancia y juventud de sus localidades.

«Cada autor ha elegido su historia y su estilo, pero todos comparten un mismo fin: ayudar. Porque, como dice el título, contamos contigo», señala el escritor y presidente de ACE, Manuel Rico, en el prólogo de la obra.

El acto se presenta como una oportunidad no solo para descubrir un libro lleno de magia e imaginación, sino también para sumarse a una causa que defiende el acceso igualitario a la cultura y el poder reparador de los libros.

