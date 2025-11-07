Picanya abre la plaza de España tras su segunda reforma La dana se produjo cuando el espacio estaba en plenas obras, que han debido realizarse de nuevo

Desde este viernes queda abierta para su uso la renovada plaza de España en Picanya. Situada en una de las zonas con mayor densidad de población del casco urbano y punto clave por la proximidad a instalaciones con tanto tráfico como el Mercado Municipal o el Ayuntamiento, esta plaza se convierte ahora en un espacio completamente peatonal.

Los trabajos de renovación de este espacio ya estaban casi finalizados cuando la dana destrozó todo el trabajo realizado. El hecho de tener todo el proyecto inicial tan cercano en el tiempo permitió que estos trabajos de reconstrucción que ahora han finalizado, pudieran atenderse de forma muy rápida y la memoria de reconstrucción, redactada por los servicios técnicos municipales, fue aprobada por el Gobierno de forma casi inmediata.

La renovación de la plaza ha permitido diseñar un espacio más a medida de las personas. Se han eliminado aceras y bolardos, se ha generado un espacio con más árboles y más plantas y se ha instalado mobiliario urbano que, en la misma línea de lo que se encuentran en la plaza del País Valencià, anime al encuentro.

Ampliar Iluminación nocturna de la fuente en la plaza España. LP

El renovado pavimento, que ahora está compuesto por adoquines y piezas de mármol, hace que la plaza renueve por completo su aspecto y presente un nuevo diseño en el que se ha querido rendir homenaje al gran artista italiano del Renacimiento Miguel Ángel. El nuevo diseño del pavimento de la plaza España es una reinterpretación de lo que Miguel Angel proyectó en el siglo XVI a partir de un grabado de Étienne Dupérac y que ocupa la plaza del Campidoglio de Roma.

En estos trabajos también se ha renovado la fuente que ahora es de mármol blanco en línea con el resto de la plaza y que cuenta con una renovada iluminación.

