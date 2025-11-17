Per l'Horta trata de frenar el canal de la Saleta al afectar a 15 hectáreas de huerta protegida La asociación ecologista presenta alegaciones al proyecto de la Confederación del Júcar en Aldaia

La asociación ecologista Per l'Horta anunció este lunes la presentación de alegaciones contra el proyecto de canalización del barranco de la Saleta en Aldaia hasta el nuevo cauce del Turia, donde el Ministerio de Transición Ecológica pretende iniciar las obras a principios de 2026 con una inversión de 98 millones de euros. La entidad asegura que el canal afectará a 15 hectáreas de huerta protegida, por lo que plantea otra alternativas.

Per l'Horta advierte de que el proyecto «usa los mismos cálculos hidráulicos de documentos anteriores, elaborados con anterioridad a la dana del 29 de octubre de 2024 y, por lo tanto, no tiene en consideración el caudal estimado en este episodio extraordinario de lluvias». La previsión es que el canal desaguará hasta un máximo de 130 metros cúbicos por segundo al Plan Sur.

En sus alegaciones, la asociación destaca que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) «juega a justificar en diferido aquello que ahora no puede para dar por válida la solución proyectada y que se encuentra ya decidida».

La entidad expone que, tal como está planteado, el proyecto «no solucionará los problemas de avenidas de agua por no estar actualizado al contexto de cambio climático actual». Per l'Horta defiende soluciones basadas en la naturaleza, como la creación de zonas de inundación controlada o jardines de agua, en lugar de modelos de «final de cañería como el presentado por la CHJ para La Saleta».

Además, el colectivo recuerda que el proyecto de La Saleta forma parte de un conjunto de actuaciones más amplio que incluye, entre otros, intervenciones en el barranco del Poyo y aguas arriba en la cuenca mediana del barranco del Poçalet, así como la creación de una gran zona verde inundable en Quart de Poblet.

Por lo tanto, -explican- «no se considera válida la solución propuesta en el proyecto de manera aislada, sin la ejecución en cabecera del resto de actuaciones».

La asociación denuncia, además, «la grave afectación del proyecto de La Saleta sobre el paisaje de l'Horta Sur, con la destrucción de 150.000 metros cuadrados de huerta protegida, la fragmentación del territorio, la descontextualización de elementos patrimoniales y el corte de acequias y caminos».

También hacen notar que la zona está atravesada por muchas infraestructuras y «la única área continúa que actualmente queda libre es precisamente por donde se pretende construir la nueva canalización».

En sus alegaciones alertan del «peligro de que la conducción sepultada quede obstruida con la entrada de elementos voluminosos arrastrados por la corriente, lo cual podría provocar desbordamientos en zonas que hasta ahora no han sido afectadas, o lo han sido menos».

Según Per l'Horta, la obstrucción de la conducción sepultada «provocará que el agua busque salidas alternativas, una de las cuales será volver a su lecho natural en su paso por el centro de la localidad de Aldaia». En la misma línea, la asociación indica que en el proyecto «no se hace ninguna mención de aquello que se pretende hacer con el cauce actual».

Las alegaciones son similares a las presentadas por la asociación de vecinos Barrio del Cristo en Aldaia, en el sentido de que piden el uso de esa inversión aguas arriba, para reducir riesgos en la Saleta antes de que llegue a Aldaia.

El Ayuntamiento de esta localidad sí que es favorables a las obras, que empiezan con un canal soterrado para seguir en superficie. Igual señalan desde la Generalitat, como dijo la semana pasada el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, al reclamar el inicio de las obras, pendientes desde hace décadas.