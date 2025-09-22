Paterna reduce un 13,5% los delitos en los seis primeros meses del año La tasa de criminalidad vuelve a situarse por debajo de localidades como Torrent, Gandía o Torrevieja

P. M. VALENCIA Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

La tasa de criminalidad de Paterna vuelve a situarse por debajo de localidades como Torrent, Gandía o Torrevieja, según los datos publicados por el Ministerio del Interior hasta el segundo trimestre del año

Paterna continúa consolidándose como una de las ciudades más seguras de la Comunidad Valenciana. Y es que según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, correspondientes al periodo enero-junio de 2025, la criminalidad convencional ha descendido en la ciudad un 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo ha desvelado este lubes el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, tras conocer estos indicadores de seguridad del Ministerio del Interior que constatan que Paterna sigue siendo una ciudad referente en seguridad ciudadana.

Entre los datos más destacados de este balance se encuentran los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria que han bajado un 58,8%, gracias a la labor disuasoria de la presencia policial en la ciudad, los robos con fuerza en establecimientos, que se han reducido un 44,5% así como en domicilios, que han descendido un 21,2% y la bajada en un 34% que ha registrado el índice de robos con violencia e intimidación.

Otros de los índices delictivos que también han experimentado un descenso son las sustracciones de vehículos que han disminuido un 12,9% mientras que los hurtos han descendido un 6,3%.

A este respecto, Sagredo ha valorado muy positivamente la consolidación de esta tendencia a la baja de la criminalidad en Paterna y ha afirmado que «estos resultados avalan el esfuerzo constante de nuestra Policía Local así como las inversiones municipales que realizamos en materia de seguridad» al mismo tiempo que ha asegurado que «seguiremos aumentando la partida de seguridad en nuestros presupuestos municipales año tras año con el objetivo de dotar de más recursos técnicos y materiales a nuestra Policía Local y hacer de Paterna una ciudad cada vez más segura y tranquila para nuestra ciudadanía».