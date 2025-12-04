Paterna presume de fortaleza empresarial en los Premios «Ciudad de Empresas« El alcalde Juan Antonio Sagredo entrega el Premio Especial a Fernando Zhou

Imagen de todos los premiados en la gala con el alcalde Sagredo.

P. M. VALENCIA Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:16 Comenta Compartir

La celebración este jueves de la X edición de los Premios Paterna, Ciudad de Empresas pone de relieve el orgullo de la ciudad por su posición de liderazgo económico y su potente enclave estratégico empresarial e industrial gracias al dinamismo constante de la colaboración público-privada.

En el marco del décimo aniversario de estos Premios, la gala ha congregado a más de 200 empresarios/as y autónomos/as, trabajadores/as y autoridades así como representantes de entidades de la localidad.

El Alcalde de Paterna y presidente de la asociación Paterna, Ciudad de Empresas, Juan Antonio Sagredo, -encargado de abrir el evento-, ha entregado también el Premio Especial en un momento muy emotivo del acto. Una distinción que este año ha reconocido al empresario de éxito y presidente de la Asociación de Empresarios Chinos de la Comunitat Valenciana, Fernando Zhou, por su compromiso y apoyo incondicional a los municipios vecinos que fueron azotados por la catástrofe del 29-O, principalmente, en la comarca vecina de l'Horta Sud.

Durante su intervención, Sagredo ha destacado que «esta década de premios demuestra muy bien que Paterna se ha convertido en un enclave empresarial de referencia a nivel nacional e internacional. Somos un atractivo empresarial porque cuando una empresa elige Paterna, lo hace con convicción. Lo hace porque aquí encuentra seguridad, estabilidad, colaboración pública y una forma de trabajar basada en lo esencial: escuchar, facilitar y avanzar».

Tal y como ha asegurado el primer edil «hoy nos reúne algo que define la identidad de Paterna: la cultura empresarial. Hacer empresa también es hacer ciudad, porque una ciudad con empresas es una ciudad con futuro. En definitiva, más empleo, más inversión, más oportunidades para vivir, para trabajar y sobre todo para ser felices.»

En este sentido, Sagredo ha apelado a la importancia de la colaboración público- privada como «un modelo de trabajo que llevamos años creando y que ahora otras ciudades también tratan de imitar» con el objetivo de entender lo público y lo privado «como motores que suman y cooperan sobre todo a nivel empresarial y que se demuestra cada día con la relación que mantenemos desde este Ayuntamiento y los seis parques empresariales con sus distintas Entidades de Gestión y Modernización (EGM)».

Respecto a las empresas premiadas en esta X edición en cada una de las categorías convocadas, el galardón a la Mejor Start Up ha recaído en AJAX BIOSCIENCIES SL que ha sido entregado por Diana Aparicio, Presidenta de la EGM Parque Empresarial Táctica y que ha recogido el CEO Alejandro Atienza.

Una compañía ubicada en el Parc Científic, la startup Ajax Biosciences nace con el objetivo de liderar una nueva era de la ingeniería biológica a través del desarrollo de un laboratorio en miniatura que utilizando la nanotecnología le permite crear directamente el ADN dentro de las células.

Gracias a su sistema que realiza millones de experimentos en paralelo, reducen los tiempos de desarrollo de décadas a horas y los costes de millones a miles de euros. Su plataforma miniaturizada, modular y escalable acelera los tiempos de descubrimiento de nuevos fármacos. Unos beneficios para el sector farmacéutico que son susceptibles de extenderse en el futuro a otras industrias que utilicen la biotecnología.

También se premió la Mejor Empresa en Investigación e Innovación Empresarial a MATTECO TEAM SL de manos de Antonio Alagarda, Presidente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, quien ha hecho entrega del galardón al CEO de la empresa Iker Marcaide.

Matteco Team, instalada en el Polígono Industria l'Andana, desarrolla catalizadores energéticos y electrodos de alto rendimiento, componentes clave en el proceso de generación de hidrógeno renovable a través de la electrólisis del agua; una tecnología patentada fruto de más de 10 años de I+D. Sus materiales de nueva generación están diseñados para reducir significativamente el consumo energético hasta un 30%.

La compañía pretende ser un agente clave en la cadena de valor, que contribuya a reducir el coste y acelerar la adopción del hidrógeno para descarbonizar la economía y acelerar la transición energética.

Asimismo, el reconocimiento a Mejor Empresa Sostenible y Socialmente Responsable ha sido para VARMYS SA y Carlos Serrano, Presidente de la EGM Asivalco-Fuente del Jarro, fue quien lo ha entregado a Fernando Mellado, gerente de Varmys.

Varmys es una empresa que se encuentra en el Parque Empresarial Fuente del Jarro y desde la década de los 60 está especializada en el diseño y fabricación de etiquetas, artículos de packaging y otros accesorios de branding, aportando valor a cada marca que apuesta por sus productos.

Su preocupación por la sostenibilidad le ha llevado a desarrollar una línea ecológica en la elaboración de etiquetas y precintos utilizando el poliéster reciclado y materiales biodegradables compostables. Líder en su sector, es una de las pocas empresas del sector que cuenta con certificados ISO de cumplimiento de los sistemas de gestión ambiental.

La cofundadora PAZ NAVARRO GARCÍA, del Grupo Editorial Sargantana, ha obtenido el premio de Mujer Empresaria a través de Carmen Pi, Presidenta de la Asociación Empresarial l'Andana.

Esta mujer emprendedora es actual CEO de la compañía Editorial Sargantana, empresa ubicada en el parque Empresarial Táctica, que ofrece servicios editoriales completos y publica libros bajo nueve sellos editoriales. Destaca por sus libros de cultura local y narrativa para todas las edades. Hoy en día, cuentan con más de 500 autores, que abarcan una amplia cantidad de géneros y estilos literarios.

Paz Navarro también es una figura activa en el ámbito empresarial siendo la actual presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) y vicepresidenta de CEAJE (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios).

El pequeño comercio local también ha sido distinguido en la categoría Mejor Micropyme local, entregado por Vicente Peñalver, Presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas y Profesionales, APYMEP, a APARICIO SANIDAD AMBIENTAL SL, cuya responsable técnica de calidad y medioambiente, Diana Aparicio, ha sido la encargada de recoger el galardón.

Empresa familiar fundada hace más de 40 años. Aparicio Sanidad Ambiental puede presumir de ser una de las primeras y más longevas empresas de Control de Plagas que se fundó en Valencia, y que actualmente se ubica en el Parque Empresarial Táctica.

Su larga experiencia en el sector, junto a la formación continua de su personal y el uso de los mejores productos del mercado y las técnicas más innovadoras les permite ofrecer un servicio de calidad y eficacia, respetando al máximo la salud de las personas y el medio ambiente.

Por su parte, María José Mainar, Vicepresidenta 1ª de la Cámara de Comercio de Valencia, ha hecho entrega del Premio a la Mejor Proyección Internacional a PANCRACIO CHOCOLATE SL, y que ha recogido Ignacio González, KAM Exportaciones.

Pancracio nació como una pequeña marca de autor que, afincada en el Parc Tecnológic, se ha convertido en una empresa líder en su sector, con un sello diferenciador y una vocación de expansión pero manteniendo su carácter artesano.

La trayectoria de Pancracio está ligada a puntos gourmet de todo el mundo. Sus productos van desde tabletas clásicas de chocolates de gran calidad hasta panettones de edición limitada y se venden en su tienda online y a través de minoristas selectos.

Mientras que el Premio a la Mejor Trayectoria Empresarial ha recaído en CARROCERÍAS SUBIELA SL, cuyo propietario Miguel Ángel Subiela, gerente ha recogido el premio de manos de Julio Delgado, Director General de Industria de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Carrocerías Subiela es una empresa familiar, tradicional y experimentada, con más de 50 años al servicio del transporte. Ubicada en el Polígono Industrial de l'Andana, su producción comprende la fabricación, producción y reparación de carrocerías para vehículos industriales.

Entre su cartera de productos se encuentra la fabricación de furgonetas isotermo, camiones frigoríficos, unidades móviles, grúas, vehículos para la venta ambulante así como trabajos a medida y transformaciones especiales.

Con esta nueva edición de los premios, Paterna consolida una vez más su posición como uno de los principales motores económicos de la Comunitat Valenciana, reafirmando su apuesta por la innovación, el emprendimiento y el crecimiento sostenible.