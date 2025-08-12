Paterna presenta a 'María Femelleta', la nueva mascota que animará las Fiestas Mayores La simpática figura, inspirada en el arte pirotécnico local, recorrerá las calles de la ciudad contagiando entusiasmo y manteniendo viva la pasión por el fuego en las fiestas más emblemáticas.

Nacho Roca Paterna Martes, 12 de agosto 2025, 10:27 Comenta Compartir

Este mes de agosto, el municipio de Paterna da la bienvenida a su nueva mascota municipal: 'María Femelleta', un personaje que encarna el espíritu de la ciudad, profundamente vinculado con su tradición pirotécnica. Con una estética inspirada en uno de los elementos más característicos de la pirotecnia local, les femelletes, esta figura femenina recorrerá las calles durante las Fiestas Mayores, animando especialmente a los más pequeños.

La nueva mascota, de cuerpo rojo, cabello de mecha y una camiseta corporativa de la Cordà, será un referente visual de las festividades, un símbolo de alegría y entusiasmo que se contagiará en cada rincón de la ciudad. Su presentación se produce en el marco de la cuenta atrás para el inicio de las celebraciones más representativas de Paterna, donde el fuego y la pólvora ocupan un lugar central.

Un icono de la cultura local

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado de la concejala de Fiestas, Andrea López, destacó durante la presentación que 'María Femelleta' representa «una parte esencial del ADN paternero, que forma la trilogía Foc, Festa i Fe. Esta mascota será la nueva embajadora de nuestra ciudad, ayudando a mantener viva la pasión por el fuego que es parte de nuestro corazón».

María Femelleta se convierte en un símbolo de la ciudad, reafirmando a Paterna como la 'Ciutat del Foc'. Esta mascota es un reflejo del carácter valiente, alegre y cercano de los habitantes de la ciudad, quienes celebran con fervor las tradiciones pirotécnicas, como la emblemática Cordà.

Transmisión de valores

La concejala Andrea López resaltó que esta figura es más que una simple mascota: «María Femelleta derrocha alegría y valentía, valores fundamentales para transmitir el amor por el fuego desde la infancia. Así garantizamos que la cultura de la pólvora siga viva generación tras generación».

Por su parte, el alcalde Sagredo subrayó que la llegada de María Femelleta es «una apuesta más para que la mecha nunca se apague en Paterna», señalando con orgullo que esta figura contribuirá a la promoción turística, social y cultural de uno de los mayores símbolos de la identidad local: la Cordà, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017 y Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2022.

Con María Femelleta, Paterna refuerza su imagen como un referente pirotécnico y festivo de la Comunitat Valenciana, destacando su especial relación con el fuego y la pólvora.

Temas

María

Paterna