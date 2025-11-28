Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Casco urbano de Paterna. LP

Paterna pedirá ser municipio tensionado para limitar el precio del alquiler

El municipio de l'Horta registra un aumento de un 10% en los arrendamientos

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:37

El Ayuntamiento de Paterna pedirá a la Generalitat Valenciana que declare el municipio como «zona tensionada» en materia de vivienda, una figura que permitirá poner límites a la subida del precio del alquiler y aplicar medidas que ayuden a que las familias paterneras puedan acceder a una vivienda a un precio más asequible.

La propuesta que ha dado a conocer este viernes el gobierno municipal se basa en la evolución del mercado inmobiliario en los últimos años, en el que los precios del alquiler y de compra han subido de forma constante en la Comunitat Valenciana y también en Paterna.

En la ciudad, el alquiler ha aumentado alrededor de un 10% anual, lo que está dificultando que muchas familias, especialmente jóvenes, puedan independizarse o mantener un alquiler sin que ello suponga un esfuerzo económico excesivo.

A este respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha señalado que «la vivienda es un derecho básico y no puede convertirse en un privilegio solo al alcance de unos pocos». Asimismo, ha insistido en que «Paterna cumple claramente los criterios para ser declarada municipio tensionado» y que esta medida «permitirá frenar subidas abusivas y proteger a quienes más lo necesitan».

Sagredo ha remarcado la importancia de actuar ante la situación actual y ha precisado que «si no hacemos nada, el precio de la vivienda seguirá subiendo y eso limitará el futuro de muchas familias. Necesitamos herramientas que nos permitan garantizar alquileres más justos y facilitar que la gente pueda vivir y desarrollarse en Paterna».

