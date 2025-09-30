Paterna y el Parc Tecnològic refuerzan su alianza para impulsar la innovación, la movilidad y la sostenibilidad empresarial El Ayuntamiento destina 65.000 euros a un nuevo convenio con la EGM Parc Tecnològic para ejecutar mejoras en accesibilidad, digitalización y zonas verdes del área empresarial

Nacho Roca Paterna Martes, 30 de septiembre 2025, 16:28

El Ayuntamiento de Paterna ha renovado su convenio de colaboración con la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del Parc Tecnològic, con una aportación directa de 65.000 euros destinada a seguir transformando esta área empresarial en un espacio más moderno, accesible y alineado con los retos de la innovación y la sostenibilidad.

Este acuerdo contempla una batería de actuaciones que incluyen desde la mejora del entorno urbano hasta el impulso de herramientas tecnológicas orientadas a la movilidad y la cooperación empresarial. Entre ellas destaca la elaboración de un proyecto de caminabilidad con zonas de sombra en accesos al transporte público, el mantenimiento de estaciones de recarga para vehículos eléctricos y la implantación de plataformas digitales como HoopCarpool para compartir coche o The Green Passenger, que permite monitorizar y planificar desplazamientos sostenibles.

El alcalde de Paterna y responsable de Promoción Económica, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que «el compromiso institucional con el Parc Tecnològic, año tras año, nos permite seguir modernizando nuestras áreas empresariales de manera consensuada y lograr que Paterna siga siendo una ciudad líder en competitividad económica, en creación de empleo y en atracción de nuevas inversiones».

Por su parte, la gerente de la EGM, Manuela Pedraza, ha valorado positivamente la colaboración público-privada que hace posible este plan de acción: «Gracias a la financiación municipal, damos respuesta a las demandas del tejido empresarial con proyectos que mejoran de forma tangible la movilidad, la accesibilidad y los servicios del parque».

Innovación, sostenibilidad y mejoras urbanas

El nuevo convenio se alinea con la Estrategia Municipal de Desarrollo Empresarial (EMDEP) y contempla, entre otras intervenciones, mejoras en la herramienta digital ConectINN, que facilita la conexión entre empresas y agentes del sistema regional de innovación, fomentando sinergias y oportunidades de colaboración.

En materia de sostenibilidad, se prevé instalar una estación meteorológica para obtener datos ambientales que ayuden a una mejor gestión del entorno, además del arreglo de aceras, bordillos y la renovación del mobiliario urbano en zonas verdes, como la del espacio Stephanie Kwolek, que también será adaptado para garantizar su accesibilidad universal.

Con este conjunto de actuaciones, el Parc Tecnològic de Paterna afianza su posición como referente regional en la implantación de soluciones innovadoras y sostenibles, al servicio de la competitividad y el bienestar del ecosistema empresarial.