Paterna, modelo de coordinación y respuesta ante la dana de 2024

La ciudad se convirtió, tras la dana del 29 de octubre de 2024, en un eje logístico y de apoyo para los municipios más afectados. ... De hecho, el primer vehículo retirado en Benetússer tras la catástrofe fue movido por trabajadores voluntarios de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA), un gesto que simboliza la rapidez y el compromiso con el que se actuó.

La solidaridad paternera se tradujo en la implicación de la Policía Local, Protección Civil, Aigües de Paterna, el Ayuntamiento y GESPA, que se volcaron en ayudar junto a centenares de vecinos y vecinas. En pocos días se organizaron para enviar toneladas de alimentos, agua, ropa y productos de primera necesidad hacia los municipios más castigados. Además, en los días posteriores, el Ayuntamiento habilitó instalaciones deportivas locales como puntos de emergencia para acoger a personas desplazadas de localidades vecinas.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, fue una de las voces que más alto reclamó unidad y ayuda institucional. «La dana nos dejó dolor y pérdidas irreparables, pero también una gran lección de esperanza y solidaridad. Paterna demostró que, incluso en la adversidad, la unión de un pueblo es capaz de superar cualquier catástrofe», recuerda Sagredo en este aniversario.

En cuanto a las ayudas y la recuperación, el municipio ha recibido aportaciones de varias administraciones. La Diputación de Valencia destinó 150.000 euros del Fondo Incondicional, la Generalitat Valenciana concedió 200.000 euros en subvenciones por daños de la dana, y la Delegación de Hacienda aprobó más de 9 millones de euros a través de la ley 6/2024 de medidas urgentes del Gobierno de España. Estos fondos se enmarcan dentro de las líneas estatales y autonómicas de apoyo a la reconstrucción.

El municipio también se ha visto beneficiado por mejoras en las comunicaciones impulsadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que reforzó el transporte por autobús con motivo de las inundaciones. Paterna necesitaba una mejora de la movilidad y se actuó en dos líneas prioritarias.

La Generalitat creó el servicio lanzadera Paterna Norte-València, que permitió alcanzar las 25 líneas de autobús sustitutivas de Metrovalencia, paralizado tras la dana y que no recuperó el servicio hasta diciembre. Durante más de un mes, los autobuses lanzadera garantizaron la conexión metropolitana.

De forma paralela, se reforzaron las líneas de Metrobús que dan servicio al municipio. En la línea L130 se incrementaron las frecuencias un 30% en días laborables para atender a más de 28.000 viajeros al año, con un tercio más de expediciones. También se mejoró el servicio lanzadera L144 València–Parque Tecnológico, que pasó de 11 a 48 expediciones diarias, un aumento del 336% destinado a dar servicio a más de 90.000 pasajeros al día. Asimismo, se implementó un nuevo servicio de conexión con las universidades y se reforzaron las líneas nocturnas con la 145N, que amplió sus servicios los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Paterna se ha consolidado así como un ejemplo de solidaridad, respuesta inmediata y capacidad de organización ante la adversidad. Una ciudad que, un año después, sigue reconstruyéndose mientras mantiene viva la memoria colectiva de aquellos días en los que la unidad fue su mayor fortaleza.