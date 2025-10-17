Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajos de recuperación en los caminos rurales dañados por la dana. LP

Paterna, modelo de coordinación y respuesta ante la dana de 2024

La dana dejó el recuerdo doloroso de la pérdida de un vecino y daños materiales extensos, sobre todo en caminos agrícolas y zonas próximas al Parque Fluvial del Turia como la Currucosa, Despeñaperros y Molinos

Nacho Roca

Paterna

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:39

Comenta

La ciudad se convirtió, tras la dana del 29 de octubre de 2024, en un eje logístico y de apoyo para los municipios más afectados. ... De hecho, el primer vehículo retirado en Benetússer tras la catástrofe fue movido por trabajadores voluntarios de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA), un gesto que simboliza la rapidez y el compromiso con el que se actuó.

