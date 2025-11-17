Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aparcamiento junto a la estación de Metrovalencia. LP

Paterna habilitará medio millar más de plazas de aparcamiento

El Ayuntamiento prevé una inversión de un millón de euros para la ampliación de cinco espacios de estacionamiento

P. M.

VALENCIA

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

El Ayuntamiento de Paterna comienza este mes de noviembre cinco actuaciones para ampliar las plazas de aparcamiento en los barrios de Campamento, Centro, Santa Rita y Lloma Llarga que permitirán la creación de 493 nuevas plazas de estacionamiento.

Las obras, que cuentan con una inversión global cercana al millón de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, se llevarán a cabo en los parkings del Centro Cívico y el Polideportivo de Lloma Llarga, la Carretera de Manises, la Estación de Paterna y la Calle Valencia, donde se incrementará la capacidad de los aparcamientos ya existentes para mejorar la accesibilidad y la movilidad interna.

Estas intervenciones, que incluyen reasfaltado y repintado, darán respuesta a la creciente demanda de estacionamiento en áreas residenciales y zonas de tránsito intensivo, favoreciendo la actividad comercial y la conectividad entre barrios y se suman a la reordenación del espacio en toda la ciudad para mejorar su aprovechamiento y seguir sacando más plazas de aparcamiento .

Durante la última década, el Ejecutivo Socialista ha creado más de 2.000 plazas de aparcamiento mediante actuaciones en Los Molinos, Los Naranjos, Ramón Ramia, la Calle Valencia, Santa Rita, el entorno del Auditori, La Canyada o Mas del Rosari, consolidando una red pública de estacionamiento amplia, moderna y bien distribuida, que contribuye a una Paterna más accesible, amable y mejor conectada.

A este respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que «ganar aparcamiento es ganar calidad de vida y avanzar hacia una Paterna más cómoda y amigable. Con estas nuevas plazas reforzamos un modelo urbano que prioriza al peatón, impulsa la movilidad sostenible y acompaña el crecimiento demográfico y económico del municipio»,

Asimismo, ha señalado que «seguimos trabajando para dar soluciones reales a los problemas de aparcamiento que tienen la mayoría de ciudades y para que Paterna siga siendo un lugar más cómodo y agradable para vivir».

