Paterna exige al Consell que pague la subida de la tasa metropolitana de la basura El Ayuntamiento vota en contra del acuerdo en la EMTRE e insiste en que saldrá de la entidad

P. M. VALENCIA Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Paterna ha sido el único de los 45 municipios que integran la EMTRE en votar este viernes en contra de la propuesta elevada hoy a la Asamblea relativa a la modificación del contrato de gestión de servicios públicos de la Instalación 1 (UTE Los Hornillos), destinada a incorporar el tratamiento de los residuos generados por la DANA del 29 de octubre de 2024.

Desde el Ejecutivo socialista han expresado que la financiación anunciada por la Generalitat Valenciana, cifrada en 20 millones de euros, resulta claramente insuficiente para cubrir los costes extraordinarios derivados de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos ocasionados por la DANA, una situación que debe ser asumida íntegramente por la administración autonómica.

En esta línea, Paterna ha exigido también que la Generalitat asuma la última subida del 24% de la TAMER, al considerar que este incremento no puede recaer sobre las familias.

Además, Paterna ha votado también en contra del punto 3 del orden del día, relativo a la Aprobación del Plan Normativo de la EMTRE para 2026, al considerar que dicho documento no ofrece una planificación adecuada ni aborda los problemas estructurales y de gestión que arrastra la entidad desde hace años.

Con esta postura firme y coherente, Paterna reafirma su compromiso con la salida ordenada de la EMTRE, anunciada hace unas semanas, motivada por la mala gestión económico-financiera de la entidad, que ha generado sobrecostes millonarios que han recaído sobre los municipios y la ciudadanía.

Del mismo modo, con su voto en contra, la capital de L'Horta Nord reafirma su compromiso con la defensa de los intereses municipales y de las familias de Paterna, evitando que decisiones adoptadas en la EMTRE supongan nuevas cargas económicas para la población.