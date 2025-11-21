Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro
Campos y Sagredo en un acto de la Policía Local en una imagen de archivo. LP

Paterna amplía su plantilla de Policía Local con once plazas más y alcanza los 125 agentes

El Ayuntamiento destaca que aumentará la eficacia en todos los operativos

P. M.

VALENCIA

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado este viernes la creación de 11 nuevas plazas de Policía Local, con lo que la plantilla alcanzará los 125 agentes, así como mejorará la capacidad de respuesta y el modelo de seguridad de la ciudad.

Esta ampliación se acompaña de la aprobación del nuevo catálogo de segunda actividad, que garantiza los derechos de los agentes con mayor trayectoria profesional y permite cubrir de forma ordenada y estable las vacantes necesarias para mantener la máxima eficacia operativa del cuerpo.

La Teniente Alcalde de Interior, Núria Campos, ha subrayado que «este incremento de la plantilla mejora la eficacia de todos los operativos y garantiza una mayor presencia policial en todos los barrios de la ciudad para seguir construyendo una Paterna más segura».

En este sentido, Campos ha destacado además «la excelente coordinación entre el Departamento de Personal y la Jefatura de Policía Local, que ha permitido avanzar en una planificación sólida, eficiente y centrada en el servicio público».

Por su parte, el Comisario Principal Jefe de la Policía Local, Rafael Mestre, ha señalado que «la creación de estas 11 nuevas plazas consolida un cuerpo más eficiente y preparado, con mayor capacidad de respuesta ante las necesidades del día a día» y ha añadido que «esta planificación nos permitirá reforzar turnos, adaptar los dispositivos a cada zona y mejorar la eficiencia del servicio en toda la ciudad».

Además de esta ampliación de la plantilla, y tal y como reflejan los presupuestos para 2026 aprobados ayer, el Ayuntamiento está desarrollando otras medidas estratégicas para reforzar la seguridad en el municipio como la implantación de una red de sirenas de aviso a la población o la ampliación del número de cámaras de videovigilancia, actuaciones que consolidan a Paterna como una de las ciudades más seguras de toda la Comunitat Valenciana y de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  6. 6

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  7. 7 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paterna amplía su plantilla de Policía Local con once plazas más y alcanza los 125 agentes

Paterna amplía su plantilla de Policía Local con once plazas más y alcanza los 125 agentes