Paterna amplía su plantilla de Policía Local con once plazas más y alcanza los 125 agentes El Ayuntamiento destaca que aumentará la eficacia en todos los operativos

Campos y Sagredo en un acto de la Policía Local en una imagen de archivo.

Viernes, 21 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado este viernes la creación de 11 nuevas plazas de Policía Local, con lo que la plantilla alcanzará los 125 agentes, así como mejorará la capacidad de respuesta y el modelo de seguridad de la ciudad.

Esta ampliación se acompaña de la aprobación del nuevo catálogo de segunda actividad, que garantiza los derechos de los agentes con mayor trayectoria profesional y permite cubrir de forma ordenada y estable las vacantes necesarias para mantener la máxima eficacia operativa del cuerpo.

La Teniente Alcalde de Interior, Núria Campos, ha subrayado que «este incremento de la plantilla mejora la eficacia de todos los operativos y garantiza una mayor presencia policial en todos los barrios de la ciudad para seguir construyendo una Paterna más segura».

En este sentido, Campos ha destacado además «la excelente coordinación entre el Departamento de Personal y la Jefatura de Policía Local, que ha permitido avanzar en una planificación sólida, eficiente y centrada en el servicio público».

Por su parte, el Comisario Principal Jefe de la Policía Local, Rafael Mestre, ha señalado que «la creación de estas 11 nuevas plazas consolida un cuerpo más eficiente y preparado, con mayor capacidad de respuesta ante las necesidades del día a día» y ha añadido que «esta planificación nos permitirá reforzar turnos, adaptar los dispositivos a cada zona y mejorar la eficiencia del servicio en toda la ciudad».

Además de esta ampliación de la plantilla, y tal y como reflejan los presupuestos para 2026 aprobados ayer, el Ayuntamiento está desarrollando otras medidas estratégicas para reforzar la seguridad en el municipio como la implantación de una red de sirenas de aviso a la población o la ampliación del número de cámaras de videovigilancia, actuaciones que consolidan a Paterna como una de las ciudades más seguras de toda la Comunitat Valenciana y de España.