Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Vamos a acabar el trabajo en Gaza»
Mantenimiento de la red de alcantarillado en Paiporta. LP

Paiporta triplica las acciones de limpieza del alcantarillado por el temor de fuertes lluvias

Se han limpiado 3.400 imbornales, cambiado 400 tapas y se ha inspeccionado con vídeo toda la red de saneamiento

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:05

El Ayuntamiento de Paiporta ha intensificado la limpieza de la red de alcantarillado, con el fin de prevenir cualquier anomalía ante intensas lluvias. Todas las tuberías quedaron fuertemente dañadas por la dana, al igual que ocurrió en el resto de municipios de la provincia de Valencia.

En el marco de este plan, a lo largo del último año, se han casi triplicado los kilómetros de colectores tratados, pasando de 39 a 144 kilómetros, y se ha actuado sobre 3.400 imbornales, además de cambiar 400 tapas para garantizar su seguridad y funcionalidad. En total, se han realizado 5.889 actuaciones desde noviembre de 2024 hasta la actualidad, según informó el Ayuntamiento.

Tras la dana, el Ayuntamiento de Paiporta puso en marcha, junto con Global Omnium, un servicio especial de limpieza extraordinaria de las conexiones domiciliarias, que continúa vigente. Así, en el último año se han atendido 1.348 avisos respondiendo a incidencias ciudadanas.

Ante cualquier incidencia tanto con el abastecimiento de agua potable como con el saneamiento de la red municipal, la ciudadanía puede notificarlo directamente a Global Omnium a los números de teléfono 96 386 06 00 y 900 929 320.

El concejal del Ciclo del Agua, Alejandro Sánchez, destacó que «durante los últimos años, anteriores a la dana, el alcantarillado de Paiporta se ha mantenido en perfectas condiciones de limpieza y mantenimiento y, gracias a eso, después de la dana se ha podido recuperar en su gran mayoría para que soporte la temporada de lluvias de la mejor manera posible».

El edil insistió en que partían «de una situación muy buena de mantenimiento y, tras la dana, con la colaboración de Global Omnium y el apoyo inicial de la UME, se recuperó casi la totalidad del funcionamiento con actuaciones específicas y una limpieza profunda que pueden dar tranquilidad a la ciudadanía. Ahora, las obras de reconstrucción incluyen una partida específica para una intervención integral que renovará y mejorará todo el sistema».

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción y Urbanismo, Marian Val, comentó que «esta es una actuación estratégica que responde a una necesidad real y a una preocupación ciudadana: queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza, demostrando con datos y hechos que la red está controlada y preparada para afrontar situaciones meteorológicas adversas».

Desde el Ayuntamiento se estableció un calendario trimestral de trabajos por zonas, con el objetivo de cubrir todo el municipio. Este plan se ha completado con las actuaciones específicas llevadas a cabo por la empresa de aguas Global Omnium, según las necesidades detectadas.

Para garantizar la eficacia de estas tareas, se han aplicado técnicas innovadoras de limpieza e inspección por videocámara, que permiten detectar y eliminar cualquier tipo de residuo acumulado: desde materiales voluminosos hasta plásticos, colillas u otros residuos urbanos que pueden obstruir el sistema. Los restos extraídos se gestionan de forma responsable, transportándolos al ecoparque o a los contenedores de residuos correspondientes.

Los trabajos de limpieza se llevan a cabo de manera habitual como parte de las labores de prevención y mantenimiento del alcantarillado. El sistema utilizado consiste en un camión cuba autoaspirante, que desincrusta y arrastra los sedimentos acumulados en los pozos de registro de los colectores mediante una manguera de agua a presión.

Tras comprobar el correcto flujo del caudal, se avanza al siguiente tramo hasta completar el recorrido planificado. Estas actuaciones se realizan simultáneamente tanto en colectores como en imbornales, asegurando una intervención integral en cada sector. Además, la limpieza se extiende hasta los residuos más pequeños, que son recogidos y trasladados para su reutilización o reciclaje, alineándose así con la estrategia municipal de prevención de plagas y sostenibilidad ambiental.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  3. 3 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  4. 4 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  5. 5 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  6. 6 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  7. 7

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  10. 10

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paiporta triplica las acciones de limpieza del alcantarillado por el temor de fuertes lluvias

Paiporta triplica las acciones de limpieza del alcantarillado por el temor de fuertes lluvias