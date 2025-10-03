Paiporta retoma el Consell de la Dona con la salud mental entre las prioridades El Ayuntamiento pide la colaboración a los miembros de la entidad para detectar casos por la dana

El Ayuntamiento de Paiporta ha reunido este viernes al Consell de la Dona para retomar la actividad y el intercambio de impresiones, propuestas y organización de actividades, un espacio de participación clave en el que han tomado parte asociaciones del municipio, representantes políticos de la corporación y personal técnico municipal. La sesión ha servido para hacer un repaso de la situación actual de la comunidad desde la dana del pasado octubre y de los principales retos a los que se enfrentan las mujeres de Paiporta.

Uno de los temas centrales ha sido la salud mental, un aspecto que ha cobrado especial relevancia tras el impacto emocional de la dana. Desde el departamento municipal de Igualdad se ha explicado que en los últimos meses se han impulsado sesiones de ventilación emocional, que han permitido acompañar a mujeres y colectivos afectados en su proceso de recuperación.

Las asociaciones participantes han subrayado la necesidad de prestar especial atención a la infancia y a los riesgos asociados al uso de las redes sociales. En este sentido, la concejala de Igualdad, Mª Jesús López, ha apelado a la colaboración activa de todas las integrantes del Consell para fortalecer una red de apoyo y comunicación que permita derivar cualquier posible caso a los recursos municipales especializados: la unidad de violencia de género de la Policía Local, Temis y Bienestar Social.

Durante la sesión también se ha anunciado la creación de una nueva asociación LGTBI con sede en Paiporta, que trabajará por los derechos del colectivo en toda la comarca de L'Horta Sud, con un enfoque feminista. La entidad, actualmente en proceso de constitución, ha agradecido el trabajo y las iniciativas del área de Igualdad, que han servido de inspiración para poner en marcha este proyecto de servicio y acompañamiento a la ciudadanía.

También se ha destacado el éxito del Punto Violeta organizado por el ayuntamiento, impulsado en colaboración con la UPCCA, durante las pasadas fiestas. Más de 200 personas se acercaron a este espacio para participar en las actividades programadas y solicitar información sobre prevención y atención a las violencias machistas.

En materia de formación, se han puesto en valor las sesiones de Informática Básica, que están contribuyendo a reducir la brecha digital, así como los talleres de nuevas masculinidades y prevención de violencia digital, que están teniendo muy buena acogida en los centros educativos del municipio.

De cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Consell ha consensuado nuevas acciones y actividades para mantener esta lucha en el centro de la agenda municipal, especialmente en un contexto en el que los datos muestran un aumento de la violencia machista y también de la violencia ejercida contra la infancia.