Paiporta rehabilita Villa Amparo para un centro de día de mayores

La inversión asciende a 2,1 millones y se ha previsto la apertura en la primavera de 2026

P. M.

VALENCIA

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:22

El concejal de Reconstrucción de Paiporta, Alejandro Sánchez, y otros miembros de la corporación municipal han visitado esta semana las obras de rehabilitación de Villa Amparo, que ha previstosu inauguración en la primavera de 2026, para comprobar el estado de los trabajos iniciados en abril en su conversión como centro de día para los mayores.

El Ayuntamiento de Paiporta continúa trabajando en las obras de rehabilitación de Villa Amparo con el objetivo de mejorar los espacios y servicios sociales municipales y a su vez, fomentar una vida saludable, la convivencia intergeneracional entre vecinos y un mayor cuidado de las personas mayores.

La intervención arquitectónica de este complejo de inicios del siglo XX que comenzaron en abril de 2025, siguen avanzando a buen ritmo, en cumplimiento con los plazos y fases fijados en el procedimiento de intervención. Así lo aseguró Sánchez. «Este proyecto responde a las políticas de apoyo a los servicios públicos que hemos impulsado en el Ayuntamiento de Paiporta, donde el bienestar social y de cooperación son dos pilares fundamentales en la reconstrucción del municipio y en la accesibilidad y seguridad de nuestros mayores», destacó.

El edil aseguró que la colaboración con la concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública ha sido clave para que los trabajos de rehabilitación «avancen según los plazos previstos y además, la adaptación de las salas y espacios interiores se están ejecutando a buen paso para que el centro esté totalmente listo en la primavera de 2026».

Para la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, Mª Jesús López «este centro de día refleja una de las prioridades de este ayuntamiento, que es poner a las personas mayores y a nuestros vecinos en el centro de las acciones de gobierno para garantizar, con los recursos y medios municipales, una vida más digna y saludable y para asegurar su autonomía y plenitud».

El proyecto de rehabilitación de Villa Amparo ha contado con un presupuesto de 2,1 millones de euros asociados al denominado Plan Convivint de infraestructuras de servicios sociales, y contará con una extensión de 1.034 metros cuadrados y dos plantas. En ellos se albergarán alrededor de 60 plazas de atención a los mayores, que aún deben ser equipadas por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

En la planta inferior se ubicará el acceso principal, el vestíbulo, un comedor y otras salas mientras que en la planta superior se situará la terraza, una sala de rehabilitación, una sala sensorial y otra exterior.

