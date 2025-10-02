Paiporta refuerza la reconstrucción tras la DANA con más de 80 contrataciones locales El Ayuntamiento impulsa la segunda fase del Plan de Apoyo al Empleo con 38 nuevas incorporaciones en mantenimiento, servicios y administración

El Ayuntamiento de Paiporta ha dado un nuevo paso en su estrategia de recuperación tras la dana con la incorporación de 38 personas desempleadas que trabajarán durante un año en distintos servicios municipales. Esta medida forma parte de la segunda fase del Plan de Apoyo al Empleo, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y gestionado en colaboración con Labora.

Con estas nuevas incorporaciones, el programa supera ya las 80 contrataciones, sumando a las 46 personas que se incorporaron en la primera etapa. El plan tiene un doble objetivo: por un lado, reforzar las labores de reconstrucción y mantenimiento de infraestructuras dañadas por la dana y, por otro, ofrecer una oportunidad de inserción laboral a personas en situación de desempleo de larga duración.

Los perfiles contratados son variados y responden a necesidades reales de la administración local. Entre ellos, figuran oficios como pintores, soldadores o personal de mantenimiento; puestos de servicios como limpiadores y jardineros; y perfiles de apoyo a la administración como conductores, auxiliares administrativos o informáticos.

El concejal de Economía, Ocupación y Comercio, José Antonio Redondo, dio la bienvenida al nuevo personal y subrayó la importancia del programa: «Esta iniciativa es un impulso para Paiporta y para la ciudadanía, una forma de avanzar unidos en la recuperación de nuestro pueblo», señaló.

