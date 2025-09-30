Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, junto al alcalde de Paiporta, Vicent Císcar. LP.

Paiporta recibe respaldo institucional tras la dana: Pilar Bernabé visita las zonas afectadas por las lluvias

La delegada del Gobierno supervisa la reconstrucción de infraestructuras clave junto al alcalde Vicent Císcar

Nacho Roca

Paiporta

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:15

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visitó este lunes el municipio de Paiporta para evaluar de primera mano los efectos de la reciente alerta roja por lluvias que azotó la región. Acompañada por el alcalde, Vicent Císcar, y el jefe de la Demarcación de Carreteras, Guillermo Llopis, Bernabé inspeccionó los trabajos de reconstrucción de la pasarela del carrer Convent, una infraestructura colapsada durante el episodio de lluvias torrenciales conocido como dana.

La obra, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros y es considerada prioritaria por su importancia para la movilidad y seguridad del municipio.

Durante la visita, el alcalde Císcar destacó la eficacia del sistema de alcantarillado local, que logró soportar el volumen de precipitaciones gracias al trabajo de limpieza y mantenimiento realizado de forma constante en los últimos 11 meses. «La prevención es clave. En Paiporta llevamos tiempo preparándonos para este tipo de episodios, y eso nos ha permitido dar una respuesta adecuada y garantizar la atención ciudadana en todo momento», subrayó.

El Ayuntamiento mantiene una estrecha coordinación con las distintas administraciones para agilizar las obras de reconstrucción y continuar fortaleciendo las infraestructuras frente a futuras emergencias climáticas.

