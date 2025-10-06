Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
Ayuntamiento de Paiporta. LP

Paiporta impulsa una nueva fase de participación vecinal para reforzar la preparación ante emergencias

El Ayuntamiento llevará a los barrios y sectores poblacionales un proceso de escucha y diálogo con el vecindario para fortalecer la resiliencia colectiva tras la dana

Nacho Roca

Paiporta

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:16

A punto de cumplirse un año de la dana que afectó gravemente a Paiporta y a otras localidades de l'Horta Sud, el Ayuntamiento ha dado un nuevo paso en su estrategia de participación ciudadana con la puesta en marcha de una segunda fase de encuentros, centrada ahora en la proximidad con los barrios y sectores poblacionales.

El proceso, que busca mejorar la preparación colectiva ante posibles emergencias futuras, se ha reactivado con la reunión del comité consultor de participación, en la que participaron la concejala de Participación Ciudadana, Esther Torrijos, el equipo técnico de Bienestar Social, el catedrático de Sociología y Psicología Antonio Ariño y personal especializado de la Universitat de València, responsables del acompañamiento metodológico del proyecto.

Esta nueva etapa contempla la elaboración de un calendario de sesiones participativas en todo el municipio. En ellas, se ofrecerá información útil a la ciudadanía, se recogerán necesidades y propuestas, y se promoverá una conciencia de riesgo basada en la experiencia vivida y en conocimientos prácticos. El objetivo es dotar a la población de herramientas y mensajes claros para saber cómo actuar y colaborar de forma coordinada en caso de emergencia.

«Queremos que toda la población forme parte activa de la reconstrucción, que esté mejor preparada y que el futuro se construya de forma conjunta con el vecindario. Se trata de hacer de Paiporta un pueblo más consciente, fuerte y con capacidad de respuesta», ha destacado la concejala Esther Torrijos.

Antes del inicio de las reuniones por barrios, el Ayuntamiento convocará al Consell Local de Participació Ciutadana para integrar en el proceso las aportaciones de los diferentes consells municipales, salud, cultura, juventud, igualdad, medio ambiente, comercio y asociaciones vecinales, y garantizar una mirada transversal y comunitaria.

El proceso participativo forma parte del Plan de Recuperación y del Plan de Emergencias Municipal impulsados tras la catástrofe de octubre de 2024. Su finalidad es fortalecer la resiliencia comunitaria y consolidar una coordinación más eficaz entre administración y ciudadanía, aprendiendo de la experiencia reciente y mirando hacia un futuro más preparado y solidario.

