Paiporta celebra la Semana del Comercio Local para fomentar las compras Del 20 al 24 de octubre, el Ayuntamiento impulsa una programación especial para visibilizar el valor del comercio de proximidad

Miércoles, 15 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Paiporta ha lanzado una nueva edición de la Semana del Comercio Local, que se celebrará del 20 al 24 de octubre con una programación pensada para apoyar al pequeño comercio, fomentar las compras en el municipio y reconocer el esfuerzo diario de comerciantes y profesionales que mantienen vivo el tejido económico local.

«Quiero poner en valor el esfuerzo enorme que han realizado nuestros y nuestras comerciantes para reabrir sus negocios tras la DANA. Han demostrado una gran capacidad de resistencia, de trabajo y, en muchos casos, de reinventarse para poder continuar ofreciendo sus productos y servicios a la ciudadanía«, ha explicado el concejal de Economía, Comercio y Ocupación, José Antonio Redondo.

En este sentido, Redondo ha recalcado que «no podemos olvidar a aquellos comercios que, lamentablemente, todavía no han podido reabrir. Desde el Ayuntamiento seguimos acompañándolos y poniendo a su disposición todas las herramientas posibles para facilitar su recuperación».

El comercio local es mucho más que un sector económico: es un motor social, un espacio de encuentro y proximidad que da vida a nuestras calles y vertebra la economía del pueblo. Por eso, apoyar al comercio de Paiporta es apoyar a nuestro pueblo«, ha concluido el concejal.

Durante toda la semana, el Ayuntamiento entregará placas conmemorativas a los comercios del municipio como muestra de reconocimiento por su trabajo, dedicación y contribución al bienestar de Paiporta.

La programación arrancará el lunes 20 de octubre con dos actividades muy visibles: el reparto de plantas en el mercadillo de los lunes en la Plaza Cervantes, como símbolo de crecimiento y cuidado mutuo, y la acción «Comerços al carrer», que llenará de música y animación las calles comerciales del municipio.

El miércoles 22, se celebrará la jornada «Semilla Paiporta», en la que alumnado de Formación Profesional del IES La Sénia presentará soluciones creativas a retos planteados por la Asociación de Comerciantes de Paiporta. Una iniciativa que pone el talento joven al servicio del comercio local y conecta educación, innovación y comunidad.

El jueves 23, de 15 a 16:30 horas, el Museo de la Rajoleria acogerá una charla-coloquio sobre derechos y deberes en los contratos de alquiler de locales comerciales. El objetivo es resolver dudas y fomentar relaciones más justas entre arrendadores y arrendatarios.

Y el viernes 24, Paiporta cerrará la semana con una formación práctica centrada en herramientas digitales. Se trata de un taller de 8 horas sobre la creación de asistentes en WhatsApp para negocios, con un enfoque muy útil y adaptado a las necesidades del pequeño comercio.

Durante toda la semana, quienes compren en los comercios participantes podrán entrar en el gran sorteo organizado por ACOPA: 10.000 euros en tarjetas regalo de 50€, que se podrán gastar en los propios establecimientos locales. Una acción que premia la fidelidad de la clientela y refuerza el círculo de consumo responsable y cercano.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Paiporta reafirma su compromiso con un modelo de comercio humano, resiliente y esencial para la vida cotidiana del municipio.

