La oposición fuerza un pleno extraordinario para pedir la dimisión de un concejal en Moncada PP. Vox y Ciudadanos entregan la petición tras el altercado en el que se vio envuelto el edil Martín Pérez

Paco Moreno Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:11

Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Moncada, PP, Vox y Ciudadanos, han entregado en el registro este miércoles la petición de un pleno extraordinario donde se vote la solicitud de dimisión y cese de todas sus competencias del concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez, implicado en un altercado y una supuesta agresión en una verbena el pasado fin de semana.

En el escrito, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se relatan los hechos que han derivado en esta petición de destitución del concejal socialista, responsable también de Fiestas entre otras delegaciones. «En la madrugada del 7 de septiembre, alrededor de las 04:00 horas, en el recinto habilitado para la celebración de eventos de las fiestas patronales de Moncada, se produjeron hechos de pública notoriedad relacionados con una supuesta agresión en la que aparece implicado el concejal D. Martín Pérez, responsable de Fiestas y Seguridad Ciudadana, Jefe de la Agrupación de Protección Civil de Moncada y presidente de la Asociación de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad Valenciana», se señala.

«Consta que circulan grabaciones de vídeo en las que se aprecian gestos y »cortes de manga« desde el escenario y un salto desde el mismo que desemboca en una patada dirigida hacia los jóvenes situados a pie de escenario», sigue el relato del escrito, para añadir que la «gravedad institucional de los hechos, por afectar al máximo responsable municipal en materia de Seguridad Ciudadana y al Jefe de Protección Civil, exige rendición de cuentas inmediata, depuración de responsabilidades y adopción de medidas de garantía de la convivencia y la seguridad».

El reglamento del Ayuntamiento indica que es necesaria la cuarta parte del hemiciclo para pedir un pleno extraordinaria. En Moncada hay 21 concejales, siete del PSPV y cuatro de Compromís, que forman el gobierno municipal. La oposición suma diez ediles, con lo que tiene representantes más que suficientes para pedir la convocatoria.

Según lo relatado ese día por testigos presenciales, el inicio del conflicto se debió a los insultos proferidos por un grupo de jóvenes contra Pedro Sánchez. En una primera versión, Pérez indicó que había mediado para evitar una pelea entre ese grupo y otro que empezó a lanzar gritos contra Mazón.

En el orden del día propuesto se solicita la «toma de conocimiento de los hechos de pública notoriedad acaecidos con la supuesta agresión en la que aparece implicado el concejal Martín Pérez». Después se reclama la reprobación del edil «por su conducta en los hechos descritos y solicitud de dimisión de todos sus cargos públicos y representativos».

También se reclama a la alcaldía la retirada de «forma inmediata de todas las delegaciones de responsabilidades en Fiestas y Seguridad Ciudadana, así como acordar su cese como Jefe de la Agrupación de Protección Civil de Moncada». y

Todo esto deberá ser llevado a votación, lo mismo que la petición de un informe de los hechos a la Policía Local sobre los hechos y el dispositivo de seguridad del evento. La Guardia Civil ya ha abierto diligencias de investigación por presunto altercado público, por lo que se está pendiente de si un juzgado la tramita o la archiva.

Los tres grupos de la oposición no tienen dudas y consideran que sí hubo un enfrentamiento de Pérez contra un grupo de jóvenes, sobre todo porque existen vídeos donde se observan algunos de los gestos del edil, como un corte de mangas y un salto desde el escenario hacia el público.

El Ayuntamiento de Moncada emitió un comunicado de Pérez este lunes donde se disculpa por los hechos, aunque no admite ninguna culpa ni la versión ofrecida por la oposición. «Ante la situación generada debería haber recabado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario», se limita a decir en este sentido.