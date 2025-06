La oposición fuerza una comisión de investigación de la dana en Torrent

Paco Moreno Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 21:24 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Torrent aprobó este jueves la propuesta del PSPV y Compromís de crear una comisión de investigación de los contratos de la dana. La iniciativa contó con el apoyo del PP, el voto favorable del exedil de Vox Guillermo Alonso y la abstención de los voxistas.

La alcaldesa Amparo Folgado defendió que los técnicos «supervisan todos los contratos que se hacen, si se amplía la información se colgará en la página web», para explicar que otros municipios «gobernados por ustedes no han votado a favor de estas comisiones. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, se consulta lo que se quiera. Ojará todos los ayuntamientos hicieran lo mismo y no votaran en contra», reiteró. La primera edil recordó que durante la emergencia del Covid no se hizo este tipo de controles y que la Sindicatura de Comptes hará el control financiero de todos los ayuntamientos por la dana.

El debate se inició con una enmienda del grupo socialista para ampliar el ámbito, que se extendió a una petición de revisión y análisis de los contratos del gabinete de comunicación, así como de algunas notas de prensas publicadas. El asunto estuvo trufado de cierta tensión por las interpelaciones previas entre la alcaldesa y el edil socialista Eduardo Gómez. Finalmente, la enmienda de adición se incluyó en la moción con el voto de Alonso.

Xavier Martí, concejal de Compromís, señaló la conveniencia de la comisión para analizar entre otros asuntos el destino y la fiscalización de los 114 millones recibidos por el Ayuntamiento por parte del Gobierno. Aún así, destacó que el motivo principal es la «falta de documentación sobre lo realizado hasta ahora».

Alonso empezó su intervención diciendo que hablaba como «parte del gobierno» por haber estado en la decisión de los contratos citados hasta que se marchó a no adscritos. «No tengo problemas en que se ponga luz y taquígrafos a esos contratos», señaló. «Se explicar y quiero que se vean, a ver si dejan de ver fantasmas», dijo a sus compañeros en la oposición. En el contrato del gabinete de comunicación, comentó que «eso quedó aclarado, lo vimos aquí mismo. No tengo ningún problema en volver a verlo», señaló.

Rosario Fernández, de Vox, dijo que el propósito de la comisión es «totalmente de desgaste político, los controles están previstos por la ley», para denunciar la «mala intención» de lo aprobado. «Tienen toda la información en la web, todos los contratos, pero no hay nada que ocultar ni opaco», por lo que anunció su abstención.

La concejala popular, Sonia Roca, se mostró a favor de la «transparencia, lo único que pido es que no se ralentice el trabajo de los funcionarios municipales». Además, defendió la legalidad de todo lo realizado con motivo de la emergencia generada por la dana el pasado 29 de octubre.

Todo ello en el día que el gobierno municipal anunció la creación de un portal en la web municipal donde todos los vecinos podrán consultar los contratos, ayudas repartidas y donaciones recibidas tras el desastre de las inundaciones del pasado 29 de octubre. A pesar de esa circunstancia, la moción de la oposición deberá cumplirse. «Llevamos cuatro meses pidiéndolo», dijo Gómez.

«En el portal faltan informes de Intervención y de todo tipo, es una cortina de humo», señaló, para terminar diciendo que «no deberían tener ningún problema con la transparencia».

El pleno empezó sin ninguna objeción por parte del exedil de Vox a los asuntos que llevaba el gobierno municipal. Guillermo Alonso no votó en contra de los reconocimientos extrajudiciales, ni las modificaciones de crédito, tanto las presentadas por las concejalías como algún organismo autónomo, como fue el caso del Consell Agrari Municipal.

Por el contrario, en el apartado de las mociones hubo dos seguidas en el pleno donde Alonso se posicionó del lado de PSPV y Compromís. La primera fue una del grupo socialista acerca del apoyo al decreto del Gobierno por los aranceles impuestos desde la Administración Trump. Con algunos matices contra una enmienda de Compromís, aunque a favor de la propuesta inicial, rechazada de manera insuficiente con los votos de PP y Vox (12 apoyos) frente a los 13 que suman los otros dos grupos más Alonso.

La segunda, tampoco relacionada de manera directa con el Ayuntamiento de Torrent, fue una de Compromís relativa al «cumplimiento inmediato de la Ley de Auditoría Pública de las cuentas de la Seguridad Social y en defensa del sistema público de pensiones». Eso sí, matizó que lo hacía por una «defensa de los vecinos y no por una cuestión política», reconociendo que se traslucía esto último en la propuesta de la moción. El resultado fue 13 votos a favor de la iniciativa y 12 en contra, los que cuentan el PP y Vox.

En este particular conteo de votos y mociones, otras dos votaciones sí que fueron ganadas por el gobierno municipal con el apoyo de Alonso. Se trató de sendas propuestas del PSPV y Compromís, votadas de manera conjunta, contra la modificación de la llamada Ley Trans que se estudia en Les Corts, así como diversas iniciativas a favor del movimiento LGTBI+, explicadas con detalle en el pleno por parte de todos los grupos.

El exedil de Vox llevó una única moción al pleno de este jueves. Se trataba de una propuesta de apoyo la natalidad y la infancia. Aludió a la bajada de los nacimientos y otros argumentos, aunque no recibió los votos necesarios para sacarla adelante. Sus excompañeros de Vox le recriminaron que la misma iniciativa la presentaron ellos mismos en Moncada, mientras que tanto Compromís y PSPV aludieron a problemas «semánticos» o de conceptos para posicionarse en la abstención. Sólo el grupo popular le dio sus votos, aunque frente al resto no obtuvo la mayoría necesaria.

La siguiente moción fue una del grupo socialista para pedir a la Conselleria de Servicios Sociales que las unidades de igualdad no sean modificadas, sobre todo por la desaparición de los programas de violencia de género, según lo que dijo la edil Olivares. Compromís anunció su apoyo, y el necesario voto de Alonso, que había votado en primera instancia abstención. Apeló a «cuestiones semánticas» en la propuesta, aunque luego pidió a la alcaldesa Folgado volver a votar para cambiarlo.

Otro de los debates en el pleno fue una moción de Compromís para reclamar que la lengua principal en À Punt sea el valenciano. Recibió el apoyo del grupo socialista, mientras que el resto de las formaciones votaron en contra.