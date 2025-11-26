Ocho municipios dana harán un recuento de indigentes que viven en la calle Grupos de voluntarios recorrerán las calles para elaborar un censo coordinado por la Generalitat

El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aldaia y la Generalitat se coordinan, a través de la Dirección General de Inclusión, para llevar a cabo el recuento nocturno simultáneo de la Comunidad en municipios de dana de personas sin hogar y será el próximo jueves 27 de noviembre, entre las 20 y las 24 horas. El propósito es concoer la situación real y poder trabajar de manera conjunta en soluciones de mejora.

De este modo, el equipo de Servicios Sociales de Aldaia, formado por 25 personas, más voluntariado, pondrá en marcha un operativo para conocer con precisión la realidad y las casuísticas de 12 municipios participantes, todos ellos afectados por la dana del 29 de noviembre de 2024: Catarroja, Manises, Torrent, Sedavía, Masassa, Alzira, Alfafar y Utiel.

Según el director General de Inclusión, Pedro Carceller, en una reunión de trabajo en Aldaia, «Sin la implicación de ambas administraciones, este proyecto no podría llevarse a cabo. Juntos avanzamos hacia un modelo que prioriza los derechos, la prevención y la atención personalizada».

Todos los municipios participantes se han unido de forma voluntaria y comparten un elemento común: haber sido afectadas por la dana, lo que permitirá analizar cómo interactúan los desastres naturales con la exclusión social y las nuevas vulnerabilidades emergentes, según explican desde la administración autonómica.

Empar Folgado, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Aldaia, asegura que el objetivo es «saber cuánta gente vive en la calle realmente, y con los datos en la mano, poder trabajar conjuntamente, optar a ayudas o subvenciones y mejorar la situación de estas familias y personas».

De esta forma, cada ayuntamiento tendrá los datos rigurosos y actualizados de su municipio para empezar a trabajar. De hecho, es un proyecto que llega apenas una semana y media después de la publicación de la primera convocatoria autonómica de subvenciones específicas para intervenir en el ámbito del sinhogarismo, donde la coordinación entre administraciones es fundamental.

En pocas semanas se ha diseñado y desarrollado un dispositivo tecnológico propio, adaptado al contexto valenciano, que incluye herramientas digitales y protocolos homogéneos para todos los municipios. El operativo se articula mediante un trabajo coordinado entre servicios sociales municipales, entidades del Tercer Sector, universidades y voluntariado, lo que «asegura un proceso riguroso, seguro y respetuoso con las personas en situación de sinhogarismo».

Como parte de la preparación, se ha impartido la formación específica a 250 voluntarios y profesionales que participarán en el recuento en sesiones informativas que han permitido unificar criterios, explicar los protocolos y la aplicación digital y asegurar una intervención coordinada durante toda la jornada del 27 de noviembre.

Desde la Generalitat aseguran que este recuento supone «un paso fundamental para diseñar respuestas públicas más eficaces», puesto que «permitirá mejorar la planificación de recursos, servicios y acciones tanto a nivel municipal como autonómico, con el propósito de reducir el sinhogarismo e impulsar una atención centrada en los derechos».

