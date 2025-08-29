Ocho meses de parón en la reforma del Ayuntamiento de Foios Sin avances visibles desde enero: el PP reclama transparencia y un nuevo calendario

Nacho Roca Foios Viernes, 29 de agosto 2025, 10:33

Las obras de reforma y ampliación del edificio del Ayuntamiento de Foios cumplen ocho meses en un estado prácticamente paralizado. Según un informe de la arquitecta municipal, solicitado por el Grupo Popular, apenas se ha ejecutado un 0,19% del proyecto, lo que supone un retraso acumulado de cinco meses respecto al calendario contractual.

El proyecto, con un presupuesto superior a los 2 millones de euros, arrancó en enero de 2025 tras años de anuncios por parte del alcalde de Compromís. Sin embargo, los trabajos quedaron detenidos a las pocas semanas y, a día de hoy, no se aprecian avances visibles en el edificio.

«Es incomprensible que, en ocho meses, no se haya ejecutado ni un 1%. Esto es un ejemplo más de prometer mucho y gestionar poco», ha criticado la concejal popular María Calvo, que también ha advertido de las consecuencias para el día a día del consistorio. «La atención ciudadana se ve afectada y no sabemos hasta cuándo va a seguir así», añadió.

Desde el Grupo Popular alertan de que esta paralización podría encarecer el proyecto y comprometer recursos públicos. Además, recuerdan que en su momento se optó por la propuesta «más costosa, compleja e incierta, con un diseño limitado en espacio y alejado de las necesidades reales del Ayuntamiento».

Ante este escenario, el PP ha exigido al equipo de gobierno formado por Compromís y PSOE «transparencia total, explicaciones y celeridad en la gestión» para desbloquear unas obras que, por ahora, solo generan frustración entre vecinos y oposición.