Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos detenidos en el aeropuerto de Valencia con 20 kilos de marihuana
Ayuntamiento de Foios. LP.

Ocho meses de parón en la reforma del Ayuntamiento de Foios

Sin avances visibles desde enero: el PP reclama transparencia y un nuevo calendario

Nacho Roca

Foios

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:33

Las obras de reforma y ampliación del edificio del Ayuntamiento de Foios cumplen ocho meses en un estado prácticamente paralizado. Según un informe de la arquitecta municipal, solicitado por el Grupo Popular, apenas se ha ejecutado un 0,19% del proyecto, lo que supone un retraso acumulado de cinco meses respecto al calendario contractual.

El proyecto, con un presupuesto superior a los 2 millones de euros, arrancó en enero de 2025 tras años de anuncios por parte del alcalde de Compromís. Sin embargo, los trabajos quedaron detenidos a las pocas semanas y, a día de hoy, no se aprecian avances visibles en el edificio.

«Es incomprensible que, en ocho meses, no se haya ejecutado ni un 1%. Esto es un ejemplo más de prometer mucho y gestionar poco», ha criticado la concejal popular María Calvo, que también ha advertido de las consecuencias para el día a día del consistorio. «La atención ciudadana se ve afectada y no sabemos hasta cuándo va a seguir así», añadió.

Desde el Grupo Popular alertan de que esta paralización podría encarecer el proyecto y comprometer recursos públicos. Además, recuerdan que en su momento se optó por la propuesta «más costosa, compleja e incierta, con un diseño limitado en espacio y alejado de las necesidades reales del Ayuntamiento».

Ante este escenario, el PP ha exigido al equipo de gobierno formado por Compromís y PSOE «transparencia total, explicaciones y celeridad en la gestión» para desbloquear unas obras que, por ahora, solo generan frustración entre vecinos y oposición.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  3. 3 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  4. 4 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  5. 5 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  6. 6 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  7. 7 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  8. 8 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  9. 9

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas
  10. 10 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ocho meses de parón en la reforma del Ayuntamiento de Foios

Ocho meses de parón en la reforma del Ayuntamiento de Foios