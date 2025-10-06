Nofuentes se despide de Quart de Poblet tras obtener de Europa 6,4 millones de euros para el municipio Quart de Poblet y Puçol han sido los únicos ayuntamientos de l'Horta que han conseguido financiación europea de la EDIL

Nacho Roca Catarroja Lunes, 6 de octubre 2025, 09:34

El experto en Fondos Europeos, Bartomé Nofuentes, ha obtenido para Quart de Poblet 6,4 millones de euros de la EDIL, la nueva EDUSI. El ya ex concejal de Urbanismo, que dejó su puesto en el Ayuntamiento para centrarse en su cargo como responsable de Euroreso de las relaciones con Europa, gestionó y coordinó ante la UE la obtención de estos fondos para los proyectos que marcarán los próximos años de Quart de Poblet .

Los casi seis millones y medio de euros quizá lleguen de Europa a puertas de la siguiente legislatura. De momento, el terreno lo tendrá que preparar el nuevo concejal de Urbanismo, el entrenador de voleibol y concejal de Deportes, Juan José Susín. Aunque Nofuentes dejó los proyectos enfilados, su gestión no es baladí. En el último pleno, la alcaldesa socialista, Cristina Mora, no respondió a la oposición sobre la preparación del nuevo responsable de Urbanismo y su mano derecha. En concreto, fue la portavoz de VOX en el Consistorio, Belén Martínez, quien interpeló directamente a la alcaldesa en el turno de ruegos y preguntas sobre la experiencia de Susín, recién llegado a la política y con nula experiencia en este sector.

Quart de Poblet y Puçol han sido los únicos ayuntamientos de la comarca de l'Horta que han conseguido financiación europea dentro de los planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, EDIL, la nueva EDUSI. Más de 12 millones de euros ingresarán entre las dos poblaciones.

El 28 de febrero de 2025 finalizó el plazo establecido para la presentación de solicitudes. Se presentaron 379 solicitudes de toda España entre ellas Ayuntamientos como Zaragoza, Valencia o Madrid.

En la Comunidad Valenciana se presentaron 42 solicitudes y de todas ellas, sólo en la comarca de l'Horta, han conseguido obtener financiación los Ayuntamientos de Quart de Poblet y Puçol.