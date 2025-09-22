Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa este martes un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias y tormentas y anuncia rachas muy fuertes de viento
Maquinaria utilizada en la limpieza del barranco. LP

Museros intensifica la limpieza del Barranquet para prevenir inundaciones

Una retroexcavadora se dedica a retirar maleza para facilitar el desagüe

P. M.

VALENCIA

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:41

El Ayuntamiento de Museros, a través de la concejalía de Agricultura, ha coordinado un plan especial de limpieza del Barranquet y de las zonas colindantesm según ha informado este lunes Esta actuación responde al objetivo de minimizar riesgos por eventuales inundaciones ante episodios de lluvias intensas que se puedan producir en los meses de otoño.

Los trabajos se han centrado principalmente en el desbroce de matorrales y vegetación que invadían el cauce, garantizando así una evacuación más rápida y segura de las aguas pluviales. Asimismo, se ha llevado a cabo la limpieza de caminos y espacios ajardinados gracias a la labor de los peones agrícolas incorporados el pasado mes de julio. En la limpieza del barranco se ha utilizado maquinaria específica, como una retroexcavadora, para facilitar los trabajos y la retirada de cañas, suciedad y maleza.

Además, la brigada municipal ha estado llevando a cabo este mes los trabajos anuales de limpieza y desinfección de los imbornales, del sequiol y de las rejas de recogida de aguas pluviales de todo el municipio.

Cristina Civera, alcaldesa de Museros y responsable del área de Agricultura, ha destacado la importancia de estas acciones: «Anticiparnos es la mejor manera de reducir el impacto de las lluvias intensas. Con estas labores de limpieza reforzamos la protección de nuestros caminos y campos, y garantizamos mayor seguridad para toda la ciudadanía. Son actuaciones que reflejan el compromiso firme del Ayuntamiento con el cuidado de Museros y con una gestión sostenible de nuestro entorno».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  4. 4 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  7. 7

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  10. 10 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Museros intensifica la limpieza del Barranquet para prevenir inundaciones

Museros intensifica la limpieza del Barranquet para prevenir inundaciones