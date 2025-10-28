El municipio más pequeño de España también honra a los damnificados de la dana Llocnou de la Corona, víctima de las inundaciones, decreta un día de luto en el primer aniversario de la tragedia.

Paco Moreno Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 09:03

El Ayuntamiento de Llocnou de la Corona ha celebrado un pleno extraordinario en el que se ha guardado un emotivo minuto de silencio en memoria y recuerdo de las 229 víctimas fallecidas en la dana del 29 de octubre de 2024, una tragedia que afectó gravemente a numerosas localidades de la Comunitat Valenciana, entre ellas a Llocnou de la Corona, uno de los municipios más castigados por aquel devastador episodio meteorológico.

Durante la sesión, la alcaldesa de Llocnou de la Corona, Paqui Llopis, en nombre de toda la corporación municipal, ha tenido palabras de recuerdo y solidaridad hacia las familias de las víctimas y hacia todas las personas que sufrieron las consecuencias de aquella catástrofe natural.

«Somos el municipio más pequeño de España, pero nuestro agradecimiento es inmenso. Aquella tragedia nos recordó que la grandeza de un pueblo no se mide por su tamaño, sino por la unión y el corazón de su gente. Hoy miramos atrás con emoción, pero también con orgullo, porque supimos sobreponernos y reconstruir, juntos, lo que la lluvia nos arrebató», ha señalado la alcaldesa Paqui Llopis.

Llopis ha señalado que un año después «seguimos sintiendo muy cerca el dolor de aquella tragedia que marcó la historia de nuestro pueblo. Aquel 29 de octubre de 2024, Llocnou de la Corona vivió uno de los días más duros que recordamos, pero también fue el día en que la solidaridad, la unión y la ayuda mutua se hicieron más fuertes que nunca. No olvidaremos a quienes perdieron la vida, ni a quienes estuvieron a nuestro lado cuando más los necesitábamos»

El Pleno de la Corporación municipal ha acordado decretar el 29 de octubre de 2025 como Día de Luto Oficial en Llocnou de la Corona, en señal de duelo y respeto hacia todas las víctimas. Durante toda la jornada, las banderas ondearán a media asta en el edificio consistorial como símbolo de recuerdo y homenaje.

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado que en las próximas semanas se celebrará un acto de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas, entidades públicas, organismos militares, asociaciones y empresas privadas que colaboraron en la recuperación del municipio tras la dana.

Este acto tendrá un carácter abierto y participativo, y contará con la presencia de representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, unidades militares de emergencias, Protección Civil, Cruz Roja, bomberos, entidades públicas y empresas privadas que colaboraron activamente en las tareas de rescate y reconstrucción.

Durante el evento, se entregarán reconocimientos a las instituciones y personas voluntarias que demostraron su compromiso y solidaridad con el pueblo de Llocnou de la Corona. También está previsto el descubrimiento de una placa conmemorativa en recuerdo y agradecimiento a todos los colectivos de voluntarios, así como una proyección audiovisual con imágenes del esfuerzo colectivo que permitió devolver la normalidad al municipio.