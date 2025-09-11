Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Junta de seguridad del Ayuntamiento de Puçol. LP

El municipio con el índice de delitos más bajo de la provincia de Valencia

Un pueblo de 21.000 habitantes registra 317 infracciones penales en el primer semestre

P. M.

valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:33

El último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior confirma que Puçol es el municipio más seguro de la provincia de Valencia entre las localidades con más de 20.000 habitantes, según informó este jueves el Ayuntamiento. Con 317 infracciones registradas en el primer semestre de 2025 frente a sus más de 21.000 habitantes, la tasa de criminalidad de Puçol es la más baja de toda la provincia.

El informe refleja una evolución positiva en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. También pone de manifiesto una criminalidad estable en comparación con 2024 y pone en valor la reducción de algunos de los delitos más habituales. Destacan especialmente el descenso en los hurtos, que se han reducido más de un 30%, así como la importante bajada en los robos en domicilios, que caen en un 40%.

Las mismas fuentes indicaron que Puçol se consolida como un «entorno seguro y confirman la eficacia de las actuaciones conjuntas de prevención y vigilancia desarrolladas en el municipio». En criminalidad convencional, el dado ha sido de 283 infracciones penales, por 281 de los primeros seis meses del pasado año. En cuando a ciberdelincuencia, se han dado 34 denuncias frente a 32 del mismo periodo de 2024.

«Gracias a este balance, Puçol se reafirma como un referente en materia de seguridad ciudadana dentro de la provincia de Valencia, situándose muy por debajo de la media en criminalidad», finalizaron.

