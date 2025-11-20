Moncada inicia las obras de su primer parque comercial El proyecto, con una inversión superior a 16 millones de euros, inicia las obras de urbanización y prevé su apertura a finales de 2026

Moncada contará con su primer parque comercial, que se ubicará en la zona norte del municipio con una superficie comercial de 10.400 m² en su primera fase. El nuevo espacio comercial, que supondrá una inversión privada superior a 16 millones de euros y la creación de más de 200 empleos directos e indirectos. El proyecto inició las obras el pasado 3 de noviembre y prevé su apertura para el tercer trimestre de 2026.

El futuro parque, que se desarrolla sobre una superficie total de 19.500 m², está promovido por Moncada Comercial Norte, un grupo inversor de capital valenciano que desarrolla el complejo comercial junto al despacho especialista en desarrollos urbanos, Grupo Dayhe D&I, en el marco de un Programa de Actuación Aislada (PAA) aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Moncada.

El nuevo complejo se ubicará en la entrada norte de Moncada, junto a la carretera CV-315 y la calle Sevilla, en un ámbito delimitado por la ronda Norte, la calle Olocau y el Camí de la Ribera. Se trata de una localización estratégica que conecta directamente con Valencia y con municipios como Alfara del Patriarca, Masías o Santa Bárbara, lo que refuerza su potencial como polo comercial y de servicios para toda la zona de L´Horta Nord. Los promotores del proyecto estiman un área de influencia superior a 100.000 habitantes y una afluencia media prevista de unas 2.500 visitas diarias.

El diseño contempla un conjunto de locales en planta baja con zonas peatonales amplias, espacios ajardinados y 267 plazas de aparcamiento en superficie entre públicas y privadas. El aparcamiento incluirá desde el inicio cuatro puntos de recarga eléctrica para vehículos, con posibilidad de ampliar su número en función de la demanda. Además, se han previsto zonas verdes integradas entre los viales y el arbolado perimetral, así como espacios reservados para bicicletas y vehículos de movilidad urbana, con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible y accesible.

Entre las firmas que ya han confirmado su presencia figuran Tedi, Fitness Park, Foster´s Hollywod y Gas Express, uno de los principales operadores de comida rápida y una gran cadena internacional de supermercados que se instalará en una de las parcelas principales.

Según manifiesta Eva Martínez, directora de expansión responsable del proyecto Comercial Moncada Norte, «la iniciativa nace con el objetivo de ampliar la oferta comercial y de servicios de Moncada. Además, se trata de una de las mayores inversiones privadas recientes en el municipio, con un impacto directo en la economía local, el empleo y el tejido empresarial de la zona», ha concluido.

En el proyecto se prevé además la ejecución de nuevas infraestructuras viales que mejorarán la circulación en la zona norte del municipio. Entre ellas, la construcción de una nueva rotonda en la intersección de las calles Quart y Olocau, y la ampliación de la rotonda existente entre la calle Sevilla y el Camí de la Ribera. Estas actuaciones permitirán redistribuir el tráfico de entrada y salida desde la CV-315, mejorando la conexión con los barrios colindantes y con la autovía A-7.

Grupo Dayhe D&I S.L., seleccionada para el desarrollo inmobiliario por Moncada Comercial Norte, es una firma especializada en urbanismo, ingeniería civil, gestión del suelo y medio ambiente, con más de quince años de experiencia en la interlocución con administraciones públicas, grandes corporaciones y clientes privados. Su equipo multidisciplinar ofrece servicios que abarcan desde la redacción de planes urbanísticos y proyectos de obra civil hasta la promoción delegada de desarrollos inmobiliarios y la producción de energías renovables.