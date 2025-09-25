Moncada anuncia un plan de choque de limpieza en Masías La Policía Local reforzará las patrullas para detectar vertidos ilegales

La alcaldesa Orts en la reunión para el plan de choque de Masías.

El Ayuntamiento de Moncada ha aprobado un plan de choque de limpieza en Masías, que se activará de forma inmediata con brigadas municipales y medios de refuerzo. El dispositivo se centrará en la retirada intensiva de restos de poda y escombros, así como en la mejora general del estado de calles y espacios públicos del barrio.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia, acordada en una reunión de coordinación en la que participaron la alcaldesa, Amparo Orts, el vicealcalde, Álvaro Gonzalvo, el concejal responsable del área, Martín Pérez, responsables de Moncada Servicios Urbanos (MSU), agentes de la Policía Local y representantes de la asociación vecinal de Masías.

De forma complementaria al citado plan de choque, el Ayuntamiento ha decidido endurecer la aplicación de sanciones contra el abandono incontrolado de restos.

La Policía Local de Moncada reforzará su presencia en Masías para detectar depósitos indebidos y localizar a los responsables, con especial atención a las acumulaciones de grandes cantidades de poda y escombros que dificultan la labor de los servicios municipales y afectan a la salubridad del barrio.

Además, con el objetivo de informar con claridad de las normas en vigor y sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de respetarlas, el consistorio acompañará estas actuaciones con una campaña de concienciación ciudadana dirigida específicamente al barrio.

La estrategia se completará con la creación de una mesa de seguimiento trimestral, en la que participarán representantes municipales y vecinales para evaluar la evolución del plan y proponer mejoras. De forma paralela, el consistorio estudiará la compra de un nuevo camión de recogida, que se incorporaría a los presupuestos del próximo ejercicio, y permitiría reforzar los turnos de trabajo de MSU y mejorar la capacidad de respuesta en Masías.

