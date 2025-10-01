Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa Orts, junto a varios ediles del gobierno municipal de Moncada. LP

Moncada acuerda un plan de limpieza y renovación de contenedores de basura

El Ayuntamiento y FOVASA sustituirán de forma progresiva los depósitos dañados

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:18

El Ayuntamiento de Moncada y la empresa FOVASA han alcanzado este miércoles un acuerdo para reforzar la gestión de los residuos urbanos en el municipio y sus áreas industriales, tras una reunión de coordinación celebrada esta mañana. En el encuentro participaron la alcaldesa Amparo Orts, el vicealcalde Álvaro Gonzalvo, los concejales Martín Pérez e Iván Bailach, además de responsables de la compañía concesionaria.

La primera de las medidas acordadas será la limpieza exhaustiva de todos los contenedores de la ciudad, que comenzará en los próximos días. El dispositivo se llevará a cabo con agua a presión y productos químicos adecuados para garantizar la desinfección y la eliminación de olores.

En segundo lugar, se ha decidido iniciar un proceso de renovación paulatina de los contenedores en mal estado, sustituyendo las unidades dañadas por nuevos equipos que permitan mejorar la eficiencia y la higiene del servicio.

Por último, Ayuntamiento y empresa han acordado reforzar el número de contenedores en aquellas ubicaciones con mayor saturación de vertidos, con el fin de evitar desbordamientos y mejorar la limpieza de los espacios públicos.

Este acuerdo se suma al dispositivo de choque en Masías, activado recientemente por el Ayuntamiento con brigadas municipales y medidas de control, lo que permitirá avanzar en una estrategia global para mejorar la limpieza y el cuidado del espacio urbano en todo el municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  2. 2

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  3. 3 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  6. 6

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  7. 7

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  8. 8

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10

    Estafadores embaucan a madres de Valencia por el móvil: «Mamá, ponme 8.000 euros en el banco. Mi gestor te llama»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Moncada acuerda un plan de limpieza y renovación de contenedores de basura

Moncada acuerda un plan de limpieza y renovación de contenedores de basura