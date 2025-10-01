Moncada acuerda un plan de limpieza y renovación de contenedores de basura El Ayuntamiento y FOVASA sustituirán de forma progresiva los depósitos dañados

El Ayuntamiento de Moncada y la empresa FOVASA han alcanzado este miércoles un acuerdo para reforzar la gestión de los residuos urbanos en el municipio y sus áreas industriales, tras una reunión de coordinación celebrada esta mañana. En el encuentro participaron la alcaldesa Amparo Orts, el vicealcalde Álvaro Gonzalvo, los concejales Martín Pérez e Iván Bailach, además de responsables de la compañía concesionaria.

La primera de las medidas acordadas será la limpieza exhaustiva de todos los contenedores de la ciudad, que comenzará en los próximos días. El dispositivo se llevará a cabo con agua a presión y productos químicos adecuados para garantizar la desinfección y la eliminación de olores.

En segundo lugar, se ha decidido iniciar un proceso de renovación paulatina de los contenedores en mal estado, sustituyendo las unidades dañadas por nuevos equipos que permitan mejorar la eficiencia y la higiene del servicio.

Por último, Ayuntamiento y empresa han acordado reforzar el número de contenedores en aquellas ubicaciones con mayor saturación de vertidos, con el fin de evitar desbordamientos y mejorar la limpieza de los espacios públicos.

Este acuerdo se suma al dispositivo de choque en Masías, activado recientemente por el Ayuntamiento con brigadas municipales y medidas de control, lo que permitirá avanzar en una estrategia global para mejorar la limpieza y el cuidado del espacio urbano en todo el municipio.

