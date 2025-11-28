Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Yacimiento arqueológico. LP

Moncada abrirá el Yacimiento Ibérico del Tòs Pelat

El encuentro de hoy empezará en la Ermita de Santa Bárbara, desde donde se iniciará la Ruta de los Iberos

S. V.

VALENCIA

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

Mañana sábado 29 de noviembre, a las 10 h, Montcada volverá a abrir al público el Yacimiento Ibérico del Tòs Pelat en una nueva edición de su Jornada de Puertas Abiertas, una actividad que ya es una cita consolidada dentro del calendario cultural y patrimonial del municipio.

El encuentro empezará en la Ermita de Santa Bárbara, desde donde se iniciará la Ruta de los Iberos. Una vez en el yacimiento, situado a 2 km de la ermita, los visitantes podrán acceder a las excavaciones mediante visitas guiadas en grupos de 25 personas, con explicaciones sobre las casas, muralla y vida cotidiana de este poblado ibérico de gran valor arqueológico.

Además de la visita, se han organizado talleres didácticos para todos los públicos, entre los que destacan «La cerámica ibérica», «Escribe tu nombre en iber» o «Viste como un/a iber/a». Durante la jornada, todos los participantes recibirán también un detalle conmemorativo.

La concejala de Patrimonio Histórico, Anna Gascó, ha destacado «el esfuerzo constante que hacemos para abrir nuestro patrimonio a la ciudadanía y poner en valor uno de los yacimientos ibéricos más importantes de l'Horta Nord». Según ha explicado, «estas jornadas son una oportunidad magnífica para que los moncadenses puedan descubrir de primera mano la riqueza arqueológica del Tòs Pelat». Gascó ha subrayado también la importancia de seguir apostando por actividades de divulgación: «El patrimonio sólo tiene sentido si la gente lo conoce, lo quiere y lo hace suyo. Y cada edición vemos cómo crece el interés por nuestra historia, lo que nos alienta a seguir trabajando en esta línea».

