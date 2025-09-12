Mislata refuerza la seguridad con un plan integral de vigilancia y prevención La Policía Local revisará 1.700 patios de fincas, contará con 14 nuevos agentes y el municipio instalará 160 cámaras de control en calles y plazas

Nacho Roca Mislata Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:50

El Ayuntamiento de Mislata ha puesto en marcha un Plan de Seguridad y Prevención con el objetivo de reforzar la protección ciudadana y garantizar la convivencia en todos los barrios. La iniciativa, impulsada junto a la Policía Local, combina la revisión de viviendas y comercios con la incorporación de nuevos efectivos y la instalación de sistemas tecnológicos de vigilancia.

La medida más destacada será la revisión de más de 1.700 patios de fincas, que engloban unas 20.000 viviendas. Durante un mes, agentes en turnos de mañana y tarde inspeccionarán medidas de seguridad, mantendrán contacto directo con vecinos y administradores y visitarán comercios. Según los datos de criminalidad de la Policía Nacional, Mislata ha registrado un ligero incremento de ocho accesos indebidos a viviendas respecto a 2024, una cifra muy por debajo de la de municipios cercanos.

El plan contempla también el refuerzo más importante en la historia del cuerpo de Policía Local, con la incorporación de 14 nuevos agentes antes de final de año, lo que supone un aumento del 20% en la plantilla. Paralelamente, se instalarán 160 cámaras de seguridad distribuidas en calles, plazas, accesos y salidas del municipio, además de 15 altavoces de superficie para agilizar la comunicación en situaciones de emergencia.

Las acciones se completan con campañas de concienciación y prevención: charlas en centros de mayores, asociaciones vecinales e institutos, reparto de material informativo en viviendas y actividades que se repetirán de cara al verano. Asimismo, el Ayuntamiento reforzará la comunicación institucional y la presencia de la Policía Local en redes sociales, con el fin de acercar su labor a la ciudadanía y mejorar la percepción de seguridad.

El alcalde, Carlos F. Bielsa, ha subrayado que este plan responde a la voluntad de «seguir garantizando una ciudad segura, donde se priorice la convivencia y el respeto entre nuestros vecinos y vecinas». Con estas medidas, Mislata se consolida como un municipio referente en materia de seguridad y cooperación institucional.

