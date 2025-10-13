Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Policía Local de Mislata. LP

Mislata refuerza su seguridad ciudadana con la detención de dos sospechosos de robos en viviendas

Una rápida intervención de la Policía Local y la colaboración vecinal permiten frustrar una serie de robos en domicilios del municipio

Nacho Roca

Mislata

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:43

Comenta

La Policía Local de Mislata ha detenido a dos personas acusadas de planear varios robos en domicilios de la ciudad. La operación, desarrollada en la madrugada del viernes 8 de octubre, ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana y al dispositivo especial de seguridad puesto en marcha hace un mes por el Ayuntamiento.

Los agentes actuaron tras recibir varios avisos de vecinos que habían detectado comportamientos sospechosos en su zona. Desde primera hora de la tarde, se coordinó un operativo conjunto que culminó con la localización y arresto de los dos sospechosos. Según fuentes policiales, ambos utilizaban la técnica del marcaje de puertas, colocando pequeños trozos de papel o silicona en los marcos de las viviendas para comprobar si los moradores estaban ausentes. En el momento de la detención, los agentes intervinieron llaves maestras, materiales de marcaje y prendas destinadas a ocultar el rostro.

La investigación se había iniciado semanas atrás, tras detectarse varios intentos de robo en diferentes barrios. En ese contexto, la Policía Local intensificó la vigilancia, realizando visitas puerta a puerta para recopilar información de los vecinos y seguir posibles pistas. Esta labor preventiva fue decisiva para identificar a los sospechosos y detenerlos antes de que cometieran nuevos delitos.

El alcalde, Carlos F. Bielsa, ha destacado «el excelente trabajo de la Policía Local y la ejemplar colaboración de la ciudadanía», subrayando que «la seguridad de nuestras vecinas y vecinos es una prioridad absoluta para este gobierno».

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha anunciado que mantendrá el plan especial de vigilancia en las comunidades de vecinos de forma aleatoria. Además, está en marcha el proceso de licitación para la instalación de cámaras de tráfico y se prevé la incorporación de nuevos agentes antes de finalizar el año.

«Seguiremos trabajando para que Mislata siga siendo una de las ciudades más seguras de España, con barrios donde la convivencia, la tranquilidad y la confianza sean una realidad cotidiana», ha añadido Bielsa.

