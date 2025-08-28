Mislata desplegará el mayor dispositivo de seguridad de su historia para las Fiestas Populares Más de 400 efectivos y un Puesto de Mando permanente velarán por el recinto ferial del 2 al 6 de septiembre, con cámaras, drones y puntos de atención y prevención

Nacho Roca Mislata Jueves, 28 de agosto 2025, 18:29

Mislata activará un operativo sin precedentes para sus Fiestas Populares, que se celebran del 2 al 6 de septiembre. En total, más de 400 efectivos, con un mínimo de 150 profesionales cada día, se coordinarán para garantizar una celebración segura y cómoda para vecinos y visitantes.

La Junta Local de Seguridad, reunida este mediodía en el Centro Sociocultural La Fábrica, estuvo copresidida por el alcalde, Carlos F. Bielsa, y el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado. También participaron el concejal de Seguridad Ciudadana, Ximo Moreno, y representantes de Policía Local, Policía Nacional y Policía de la Generalitat. En el encuentro se cerraron los protocolos y dispositivos que regirán durante los días festivos.

El plan contempla la instalación de un Puesto de Mando Permanente de la Policía en el recinto ferial, que centralizará el control operativo durante las noches y ofrecerá atención directa a la ciudadanía. «Como en ediciones anteriores, estas fiestas contarán con una gran afluencia. Por eso hemos diseñado un plan sólido y desplegado un gran número de agentes para que el público disfrute con tranquilidad», subrayó Bielsa.

La prevención y la atención especializada serán otro pilar del dispositivo. En la zona de conciertos se habilitarán de nuevo un Punto Violeta y un punto de la UPCCA para informar y actuar ante posibles casos de violencia machista y para prevenir conductas adictivas. Además, el recinto contará con un Punto de Lactancia, un Centro Sanitario Avanzado y un punto de información y orientación para resolver cualquier incidencia.

Tras la reunión, el alcalde y el subdelegado, junto al concejal de Fiestas, Toni Arenas, supervisaron sobre el terreno el montaje de infraestructuras y la aplicación de los protocolos acordados. Durante los días de mayor afluencia, las cámaras de seguridad instaladas y los drones de la Policía Local operarán como apoyo para la detección temprana y la respuesta ante cualquier eventualidad.

El dispositivo cubrirá el control del aforo y la seguridad interior del recinto ferial, así como controles de tráfico y puntos preventivos en los accesos y salidas del municipio. Con este despliegue, Mislata refuerza su compromiso con unas fiestas participativas y seguras, diseñadas para que la ciudadanía disfrute con confianza cada jornada.