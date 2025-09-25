Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escuela de Adultos. LP

Mislata denuncia un recorte del 40% en el profesorado de la EPA: «Un ataque directo a la educación de adultos»

El Ayuntamiento exige a la Conselleria de Educación que rectifique de inmediato la medida, que pone en peligro programas clave y la atención al alumnado vulnerable

Nacho Roca

Mislata

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:31

El Ayuntamiento de Mislata ha expresado su enérgico rechazo al recorte de plazas docentes anunciado por la Conselleria de Educación, que afecta de manera directa a la Escuela Permanente de Adultos (EPA) del municipio. La decisión implica la eliminación de seis plazas para el próximo curso 2025-2026, reduciendo la plantilla de 14 a solo 8 profesores, lo que representa una disminución de más del 40%.

Esta medida, advierte el consistorio, compromete seriamente la calidad educativa, la continuidad de los programas formativos y la atención personalizada que caracteriza a este centro, que el curso pasado logró superar las 1.200 matriculaciones. El recorte también podría limitar la oferta educativa, al disminuir el número de grupos disponibles.

«La educación de adultos es un derecho, no un privilegio que pueda recortarse por criterios arbitrarios», afirmó el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, quien calificó la decisión como un ataque frontal a un modelo educativo inclusivo y transformador.

La EPA de Mislata desempeña un papel crucial en la formación de personas adultas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad o en búsqueda de nuevas oportunidades académicas y laborales. Desde el Ayuntamiento se subraya que la reducción del profesorado no solo pone en jaque el correcto funcionamiento del centro, sino que supone un retroceso en la lucha contra la desigualdad y la promoción de la autonomía personal.

El consistorio exige a la Conselleria de Educación una rectificación inmediata y la restitución de las plazas docentes suprimidas, reafirmando su compromiso con una educación pública de calidad y con la defensa de la EPA como una herramienta clave de inclusión y justicia social.

Te puede interesar

