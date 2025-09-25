La mili vuelve a escena en Torrent: una mirada histórica a 254 años de servicio militar en España Una exposición del Ministerio de Defensa repasa en Torrent más de dos siglos de historia del servicio militar obligatorio en España, desde su instauración en 1770 hasta su suspensión en 2001

Nacho Roca Torrent Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:58

Del 2 al 22 de octubre, la ciudad de Torrent acoge una exposición que invita a mirar al pasado con nuevos ojos. Se trata de la muestra itinerante «El Servicio Militar en España: 230 años de historia», organizada por el Ministerio de Defensa y la Subdelegación de Defensa en Valencia, con el respaldo del Ayuntamiento de Torrent. Bajo el título «Aniversario de la Mili: 254 años de su implantación y 24 años de su suspensión», la propuesta se instala en la Sala Cívica del Antic Mercat, donde promete un viaje completo a través de la historia del servicio militar obligatorio en España.

La exposición traza un recorrido que parte de la Real Ordenanza de 1770, que estableció el sorteo anual de quintas, y llega hasta el año 2001, cuando se suspendió definitivamente la mili. A través de una rica selección de documentos históricos, objetos personales, uniformes y paneles informativos, los visitantes podrán conocer cómo el servicio militar marcó profundamente la vida de millones de jóvenes y sus familias.

Entre los materiales más destacados se encuentran listas de alistamiento de los siglos XVIII y XIX, certificados de exención, ejemplares de la Ley General del Servicio Militar de 1968, así como uniformes históricos, calzado militar y raciones de campaña. También se han recreado espacios comunes de la vida en los cuarteles: dormitorios, taquillas, cocinas de campaña, y hasta los famosos «chuscos de pan» que acompañaron a varias generaciones de soldados.

Uno de los apartados más destacados de la muestra se centra en la dimensión social del servicio militar. Se aborda desde los «Hogares del Soldado», que ofrecían actividades culturales y recreativas, hasta la labor educativa que durante décadas convirtió al Ejército en el principal motor de alfabetización en el país. Además, se repasa el papel de las Milicias Universitarias —que permitían a los estudiantes alcanzar rangos de oficiales o suboficiales— y la evolución de la alimentación castrense, que pasó de modestos platos de legumbres a raciones modernas de alta carga calórica.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó el valor emocional y patrimonial de esta exposición: «La mili fue, durante generaciones, un rito de paso. Esta muestra permite recuperar parte de esa memoria compartida que forma parte de nuestra identidad como sociedad». Desde la Subdelegación de Defensa en Valencia también subrayan la importancia de este esfuerzo divulgativo: «Acercar a la ciudadanía el papel del servicio militar es también una forma de entender cómo se ha construido la España moderna».

La exposición estará abierta al público del 2 al 22 de octubre en la Sala Cívica del Antic Mercat. La entrada es gratuita y los horarios de visita son de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas, y los martes y viernes también por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas.

Con esta iniciativa, Torrent se suma a la recuperación del patrimonio histórico y militar, ofreciendo una experiencia educativa y emotiva que recorre más de dos siglos de historia nacional.