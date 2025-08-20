Massanassa refuerza el papel de su Brigada Municipal en la recuperación tras la dana El equipo local intensifica trabajos de reparación, pintura, poda y saneamiento en distintas calles y espacios públicos para devolver la normalidad al municipio.

Nacho Roca Massanassa Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:09 Comenta Compartir

La Brigada Municipal de Massanassa se ha convertido en una pieza clave en la mejora y el mantenimiento de la localidad, especialmente en el contexto de recuperación posterior a la dana. En las últimas semanas, sus equipos han multiplicado las intervenciones, que van desde la reparación de aceras y pequeñas obras de mejora, hasta la pintura de señalización vial, mobiliario urbano y actuaciones de saneamiento.

Entre los trabajos más destacados figura el desahogo del colector situado en el aparcamiento de Sant Pere, que desemboca directamente en el barranco del Poyo, una actuación necesaria para prevenir incidencias en episodios de lluvias intensas. También se han llevado a cabo tareas de poda en zonas verdes para garantizar la seguridad de peatones y conductores, además de mejorar la imagen de los espacios públicos.

Los equipos municipales han intervenido en calles como Joanot Martorell, 9 d'Octubre, Marqués de Dos Aigües, Jaume Balmes, José Codoñer y San Juan, además de en otros puntos estratégicos del municipio donde se detectaban necesidades urgentes. Estas actuaciones, aunque en muchos casos discretas, contribuyen de manera directa al bienestar diario de los vecinos y vecinas.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha subrayado la importancia de esta labor: «La Brigada Municipal es un pilar fundamental para Massanassa. Su esfuerzo constante no solo permite avanzar en la mejora del día a día de nuestras calles, sino también en el proceso de reconstrucción tras la dana, que seguimos afrontando paso a paso».

Temas

Calles

DANA

Massanassa