Massanassa crea grupos de apoyo emocional por la dana El servicio ha atendido ya a más de 350 personas de forma individualizada

Con la proximidad del aniversario de la dana, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Massanassa ha puesto en marcha grupos de apoyo y ventilación emocional dirigidos a las personas afectadas por las consecuencias de la catástrofe. Estos grupos estarán coordinados y atendidos por profesionales del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Las sesiones comenzarán el 3 de septiembre en el Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria.

El objetivo es ofrecer a la población afectada psicológicamente por la riada un espacio seguro en el que poder expresarse y adquirir herramientas para afrontar el trauma y las secuelas emocionales derivadas de la catástrofe, validar emociones compartidas, reducir la sensación de aislamiento y promover el apoyo mutuo entre las personas participantes.

Desde el Ayuntamiento de Massanassa recuerdan que «se activó desde el primer momento una respuesta integral para la población, centrada inicialmente en la cobertura de las necesidades más básicas de supervivencia, proporcionando, entre otras medidas, una intervención psicosocial de emergencia en un contexto de grave crisis».

Tras esta primera fase, «desde la primera semana posterior a la catástrofe, los Servicios Sociales han asumido la atención psicológica de la población afectada de forma individualizada, con el fin de reducir la sintomatología postraumática y proporcionar un entorno donde canalizar la situación vivida, evitando el empeoramiento psicológico debido al colapso y al retraso en la atención desde el centro de salud del municipio».

Actualmente, por el servicio de atención psicológica han pasado más de 350 personas del municipio, de todas las edades y perfiles. El balance es muy positivo, pues se ha detectado una mejoría significativa que ha permitido dar de alta a la mayoría de personas usuarias con un pronóstico favorable.

Además de la atención psicológica individualizada, desde el pasado mes de abril se han desarrollado varios talleres en abril y mayo, con sesiones grupales a cargo de un equipo especializado del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, formado en EMDR. El objetivo ha sido reducir el estado de alerta e hiperactivación que la vivencia de la dana ha provocado en muchas personas.

También se han puesto en marcha grupos de apoyo mutuo para generar espacios de intervención comunitaria, donde las personas afectadas pueden compartir sus experiencias y reforzarse positivamente. El próximo mes de septiembre, coincidiendo con el primer aniversario de la dana, se iniciará un nuevo grupo de apoyo y ventilación emocional, en horario de 17:00 a 18:30 horas, en semanas alternas. Para participar es necesario inscribirse en Servicios Sociales.

