Retirada de residuos. LP

Massamagrell retira más de 50 toneladas de residuos del Polígono Bovalar

El Ayuntamiento atiende una reivindicación empresarial y lanza un mensaje de responsabilidad ciudadana

Nacho Roca

Massamagrell

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:22

El Polígono Bovalar de Massamagrell luce una nueva imagen tras la limpieza intensiva realizada por el Ayuntamiento, que ha permitido retirar más de 50 toneladas de escombros, basura y enseres abandonados. La acumulación de residuos había deteriorado el entorno, generando problemas de salubridad y molestias tanto a las empresas como a las personas trabajadoras de la zona.

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, destacó que se trata de «una reivindicación prioritaria del tejido empresarial y un paso necesario para dignificar el Polígono Bovalar». Gómez insistió en que el objetivo es que las áreas industriales del municipio sean «espacios limpios, seguros y atractivos para el trabajo y la inversión».

El consistorio recuerda que estos vertidos proceden de actitudes incívicas, ya que el polígono cuenta con un ecoparque y un servicio municipal de recogida de trastos que funciona cada martes a partir de las 20.00 horas.

En este sentido, el alcalde apeló a la colaboración vecinal: «Desde el Ayuntamiento ponemos recursos a disposición de todas y todos, pero necesitamos la implicación de la ciudadanía para evitar que se repitan situaciones como esta. El futuro de un Massamagrell más limpio depende también de la responsabilidad individual».

Con esta intervención, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el cuidado del espacio público y la mejora de las condiciones tanto en el casco urbano como en las áreas industriales del municipio.

