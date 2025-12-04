Massalfassar aprueba el presupuesto más alto de su historia El pleno aprueba la construcción de un carril bici en el Polígono del Mediterráneo

P. M. VALENCIA Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:46

El Ayuntamiento de Massalfassar aprobó en el plenario ordinario celebrado el pasado 26 de noviembre el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 3.135.790 euros. Las cuentas salieron adelante con los 7 votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención de los concejales de la oposición.

El alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, ha destacado que «la estabilidad del equipo de Gobierno permite aprobar los terceros presupuestos de la legislatura en tiempo y forma», remarcando también que el Ayuntamiento los saca adelante «sin ningún voto en contra».

Se trata del presupuesto más alto de la historia del municipio, un instrumento con el cual el consistorio reafirma su apuesta para garantizar unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía, consolidando un modelo de gestión eficiente y sostenible.

Entre las novedades destacadas, la aprobación de las cuentas permite implantar la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para el personal público, una mejora que reforzará la organización interna y la calidad del servicio a la ciudadanía.

El presupuesto también mira hacia los retos del próximo ejercicio, con especial atención a la organización de la Trobada d'Escoles en Valencià, uno de los acontecimientos culturales del año en el municipio.

Además, el consistorio prevé incorporar en enero de 2026 un total de 143.111 euros de remanente, que se destinarán íntegramente a inversiones prioritarias para el pueblo, reforzando así la capacidad de actuación municipal.

Con estas cuentas, Massalfassar afronta 2026 con estabilidad, ambición y una clara voluntad de continuar mejorando la calidad de vida de su vecindario.

El último pleno municipal también aprobó la contratación de las obras de construcción de un nuevo carril bici en el Polígono Industrial Mediterráneo que conectará el tramo existente con la pasarela sobre la V-21. La actuación tiene como objetivo mejorar la movilidad sostenible y garantizar la seguridad de los trabajadores y vecinos que se desplazan diariamente en bicicleta.

El proyecto incluye la creación de un itinerario ciclista independiente del tráfico rodado hasta la pasarela de la V-21, la mejora de la señalización, la adecuación de pasos para peatones y la ampliación de los recorridos accesibles dentro del polígono.

La inversión prevista asciende a 377.827 euros, subvencionados por la Diputación de Valencia. Con esta actuación, Massalfassar continúa avanzando hacia un modelo de movilidad más seguro, saludable y respetuoso con el medio ambiente.