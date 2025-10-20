María Estela Arlandis y Óscar Tramoyeres serán los mantenedores de las Falleras Mayores de Torrent 2026 Las galas de las exaltaciones se celebrarán los días 25 y 26 enel Auditori

S. V. VALENCIA Lunes, 20 de octubre 2025, 14:45

El Ayuntamiento de Torrent, junto con la Junta Local Fallera, ha anunciado este lunes los nombres de las personas que ejercerán como mantenedores en las Exaltaciones de las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado Montoya y Sara Magán Miquel, los días 25 y 26 de octubre.

María Estela Arlandis, Fallera Mayor de València 2024, pronunciará el discurso de la Fallera Mayor de Torrent 2026, mientras que el cómico y presentador valenciano Óscar Tramoyeres será el mantenedor de la Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026. Con este anuncio, la ciudad confirma dos voces de trayectoria y sensibilidad fallera para enmarcar el acto más solemne del calendario local.

Como es tradición, el Auditori de Torrent acogerá los actos de Exaltación, donde la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, impondrá las bandas a las máximas representantes de la fiesta, se convierte en punto de encuentro y hermanamiento entre el colectivo fallero de la ciudad y representantes falleros de otras localidades y entidades culturales y sociales del municipio.

Los actos de Exaltación constituyen el inicio solemne del reinado de las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor 2026. Son, además, un espacio de reconocimiento al trabajo de las comisiones y a la transmisión intergeneracional de la fiesta, en el que los mantenedores, dedican unas palabras que subrayan el carácter representativo, cultural y social de las Fallas y de sus Falleras Mayores.