Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo
María Estela Arlandis y Óscar Tramoyeres. LP

María Estela Arlandis y Óscar Tramoyeres serán los mantenedores de las Falleras Mayores de Torrent 2026

Las galas de las exaltaciones se celebrarán los días 25 y 26 enel Auditori

S. V.

VALENCIA

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:45

Comenta

El Ayuntamiento de Torrent, junto con la Junta Local Fallera, ha anunciado este lunes los nombres de las personas que ejercerán como mantenedores en las Exaltaciones de las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado Montoya y Sara Magán Miquel, los días 25 y 26 de octubre.

María Estela Arlandis, Fallera Mayor de València 2024, pronunciará el discurso de la Fallera Mayor de Torrent 2026, mientras que el cómico y presentador valenciano Óscar Tramoyeres será el mantenedor de la Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026. Con este anuncio, la ciudad confirma dos voces de trayectoria y sensibilidad fallera para enmarcar el acto más solemne del calendario local.

Como es tradición, el Auditori de Torrent acogerá los actos de Exaltación, donde la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, impondrá las bandas a las máximas representantes de la fiesta, se convierte en punto de encuentro y hermanamiento entre el colectivo fallero de la ciudad y representantes falleros de otras localidades y entidades culturales y sociales del municipio.

Los actos de Exaltación constituyen el inicio solemne del reinado de las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor 2026. Son, además, un espacio de reconocimiento al trabajo de las comisiones y a la transmisión intergeneracional de la fiesta, en el que los mantenedores, dedican unas palabras que subrayan el carácter representativo, cultural y social de las Fallas y de sus Falleras Mayores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  4. 4

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  5. 5

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7

    La misma riada, 75 años después
  8. 8 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  9. 9

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  10. 10 La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: las obras que puedes hacer en casa sin permiso y tienen que pagar los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias María Estela Arlandis y Óscar Tramoyeres serán los mantenedores de las Falleras Mayores de Torrent 2026

María Estela Arlandis y Óscar Tramoyeres serán los mantenedores de las Falleras Mayores de Torrent 2026