El mapa solar del Parque Tecnológico de Paterna arroja un ahorro de 2,66 millones al año

Un estudio concluye que el número óptimo en el polígono pasa por colocar 26.152 paneles

P. M.

VALENCIA

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:21

Las empresas del Parque Tecnológico ya cuentan con un mapa solar digital que permite conocer el potencial de generación fotovoltaica de todas las cubiertas de los 160 edificios del área empresarial, según informaron fuentes de la entidad este jueves. La herramienta, accesible a través de la web ptvalencia.es, es una iniciativa de la EGM Parc Tecnològic Paterna desarrollada por la empresa tecnológica ImpactE y financiada por la Conselleria de Innovación a través del programa de ayudas para apoyar actuaciones desarrolladas por entidades gestoras de áreas industriales de la Comunitat.

La aplicación analiza los tejados del parque y ofrece un diagnóstico personalizado sobre el aprovechamiento solar óptimo de cada edificio. De este modo se ha conocido que, aunque el parque podría albergar más superficie solar, el número óptimo para maximizar el rendimiento sería de 26.152 paneles, que alcanzarían 10,3 MWp y cubrirían el 21,8% del consumo anual.

Según los datos expuestos por Ximo Masip, de ImpactE, la generación de 14,3 GWh/año de potencia óptima supondría un ahorro estimado de 2,66 millones de euros anuales para el conjunto de empresas del parque. Además, permitiría evitar la emisión de 1.716 toneladas de CO₂ cada año, una cifra equivalente a plantar 54.485 árboles o recorrer 10,6 millones de kilómetros en coche.

A pesar de que solo el 5,7% de los inmuebles del parque tiene uso industrial, este tipo de edificios concentra el 37,8% del potencial de ahorro de emisiones, debido a su mayor consumo energético. En el caso del sector terciario, que representa el 38% de los edificios, el potencial alcanza el 56,3% del total. En términos económicos, las empresas industriales podrían ahorrar de media 5.303 euros anuales en su factura eléctrica, mientras que las del sector terciario obtendrían un ahorro aproximado de 715 euros.

El presidente de la EGM, Antonio Alagarda, y la gerente, Manuela Pedraza, han destacado la utilidad de este mapa solar, que permite conocer de forma sencilla el retorno económico y ambiental de la instalación fotovoltaica. Una vez en la plataforma, cada empresa puede seleccionar su edificio y consultar información adaptada a su caso, incluyendo la instalación recomendada, el número óptimo de paneles, el coste aproximado de la inversión, el porcentaje de autosuficiencia energética, el ahorro anual, el periodo de retorno y la equivalencia en árboles plantados.

Durante el encuentro de presentación también han participado Ramón Gero, de Eiffage Energía Sistemas, Carlos Seguí, de AVAESEN, y Germán Cunyat, de IVACE+i, quienes han coincidido en la importancia de promover comunidades energéticas empresariales y han subrayado el papel de los parques empresariales como espacios clave para lograr mayores reducciones de emisiones contaminantes.

Los expertos han señalado el papel de las EGM como impulsoras, facilitadoras y asesoras en la implantación de soluciones renovables, tanto individuales como colectivas. Asimismo, han destacado la conveniencia de complementar las instalaciones fotovoltaicas con otros proyectos como sistemas de almacenamiento energético, medidas de reducción de demanda, sistemas de climatización eficientes, movilidad sostenible y otras actuaciones orientadas a la eficiencia. También se han detallado las subvenciones disponibles para este tipo de proyectos, y han recordado que su rentabilidad se mantiene elevada más allá de las ayudas públicas, gracias al ahorro directo en la factura energética.

