Manises sostiene con fondos propios los servicios sociales ante el déficit de financiación de la Generalitat El nuevo contrato-programa asegura estabilidad hasta 2028, pero recorta programas clave y congela partidas esenciales desde hace cuatro años

El Ayuntamiento de Manises ha firmado con la Generalitat Valenciana el contrato-programa 2025-2028, que regula la financiación del sistema público de servicios sociales en el municipio durante los próximos cuatro años. Aunque el acuerdo garantiza la continuidad de programas esenciales y prevé una inversión global de 2,77 millones de euros, la aportación autonómica resulta insuficiente para cubrir la totalidad de los servicios, lo que obliga al consistorio a asumir un peso económico mucho mayor del previsto.

Entre las áreas incluidas en el convenio se encuentran las ayudas económicas de emergencia, el servicio de ayuda a domicilio, los programas de inclusión social, talleres infantiles y juveniles, el programa «Menjar a Casa», el funcionamiento del Centro Ocupacional, y, especialmente, el personal profesional que sustenta la atención directa a la ciudadanía desde los departamentos de Servicios Sociales e Igualdad.

El concejal del área, Juan Carlos Esteve, ha recordado que «los servicios sociales no son solo ayudas económicas, sino una red integral que garantiza inclusión, autonomía y bienestar». En ese sentido, subraya que, sin la inyección económica del Ayuntamiento, muchos servicios se verían seriamente comprometidos debido a las carencias en la financiación autonómica.

Las cifras evidencian el desequilibrio: aunque la aportación municipal pactada en el contrato-programa es de 81.413 euros, la realidad es que el Ayuntamiento está asumiendo costes mucho mayores. Por ejemplo, en prestaciones económicas, de un total de 427.639 euros, el consistorio financia 326.779 euros. En ayuda a domicilio municipal, aporta 21.416 euros de un coste total de 33.326, y en programas para personas mayores cubre casi la totalidad: 84.699 euros de un gasto de 88.535.

El nuevo convenio introduce algunas mejoras, como el aumento del presupuesto para la ayuda a domicilio en situaciones de dependencia (de 706.958 a 912.000 euros), el refuerzo del Centro Ocupacional (que pasa de 484.360 a 523.960 euros) o el incremento del programa «Menjar a Casa», con una contribución autonómica de 42.084 euros. Sin embargo, también se registran retrocesos significativos, como la drástica reducción del programa PANGEA, dirigido a personas migrantes, que pasa de recibir 17.000 euros a solo 6.000. Además, partidas esenciales permanecen congeladas desde 2021, lo que impacta negativamente en la calidad y alcance de los servicios.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia del convenio por la estabilidad que ofrece a medio plazo y la posibilidad de ajustes anuales. No obstante, se reclaman mejoras urgentes no atendidas por la Generalitat, como una financiación adecuada para emergencias sociales, programas de mayores, estimulación cognitiva, refuerzo para la infancia y adolescencia, personal administrativo y el restablecimiento de los fondos del programa PANGEA.