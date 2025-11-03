Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nuevos alumnos del Plan de Empleo. LP

Manises refuerza la reconstrucción con un nuevo Plan de Empleo Dana

El Ayuntamiento incorpora a 13 trabajadores para acelerar las tareas de limpieza y recuperación del entorno del Turia

Nacho Roca

Manises

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:12

El Ayuntamiento de Manises ha puesto en marcha una segunda fase del Plan de Empleo Dana, que permitirá incorporar a 13 personas a la plantilla municipal durante los próximos seis meses. El programa, que comenzó el 3 de noviembre, está orientado a continuar las labores de limpieza y restauración en la zona del río y en los barrios cercanos al cauce, todavía afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

El concejal de Promoción Económica, Rafael Mercader, ha destacado que «con este segundo plan de empleo dana se sigue ofreciendo una oportunidad laboral a los vecinos y vecinas que perdieron su trabajo a causa del temporal, al mismo tiempo que se avanza en la reconstrucción del río Turia y sus accesos».

Mercader ha recordado que «hace tres meses se puso en marcha un primer plan que ahora convivirá con este nuevo, lo que permitirá agilizar los trabajos de recuperación en las zonas más dañadas».

El programa tiene un doble objetivo: reforzar los servicios municipales y acelerar la regeneración ambiental. Por un lado, se incorporan dos personas al área de Servicios Sociales y Atención a la Ciudadanía para apoyar la gestión de ayudas relacionadas con la dana y facilitar los trámites administrativos.

Por otro, siete personas se dedicarán a la limpieza forestal del cauce y su entorno, mientras que un encargado y dos operarios se sumarán a las labores de limpieza urbana, junto a otro responsable de equipo.

El Plan de Empleo Dana está financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con la colaboración de Labora y el Ayuntamiento de Manises.

