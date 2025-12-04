Manises peatonaliza una calle en su proyecto de ciudad más verde El Ayuntamiento cierra al tráfico la calle Teruel y coloca jardinería y bancos

El Ayuntamiento de Manises, a través de la Concejalía de Movilidad, ha realizado el cierre definitivo al tráfico de la calle Teruel. De igual modo, se ha establecido la prohibición de estacionar en la zona, una directriz también extensiva al profesorado y personal de los centros.

Según dijo este jueves la concejala de Movilidad e Infancia, Carmen Moreno el objetivo es cambiar «radicalmente la fisonomía de la calle para aumentar la seguridad de las personas peatones y sobre todo de los niños y niñas cuando entran y salen de los centros». «Hemos querido rescatar un espacio público para niños, niñas y familias, transformándolo en un entorno escolar seguro con más autonomía, más salud y más seguridad», añadió.

La actuación se llevará a cabo dejando el acceso desde la calle Eulogio Juan Arnal, a la que sólo tendrá acceso personal autorizado para realizar descargas de material y suministros y los servicios de emergencia. En este sentido, la zona sigue teniendo un gran número de plazas de aparcamiento disponibles, como las de la Ronda Jaume I, la propia calle Eulogio Juan Arnal o el parking gratuito de la calle Escultor Octavio Vicente, el parking de la Ciudad del Ocio y del Deporte y sus alrededores.

En definitiva, esta acción es otro paso adelante en la transformación de Manises hacia una ciudad más verde, amable y sostenible, tal y como exigen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ya los que el Ayuntamiento de Manises se compromete a su Agenda Urbana 2030.

