Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
LP

Manises peatonaliza una calle en su proyecto de ciudad más verde

El Ayuntamiento cierra al tráfico la calle Teruel y coloca jardinería y bancos

P. M.

VALENCIA

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:16

Comenta

El Ayuntamiento de Manises, a través de la Concejalía de Movilidad, ha realizado el cierre definitivo al tráfico de la calle Teruel. De igual modo, se ha establecido la prohibición de estacionar en la zona, una directriz también extensiva al profesorado y personal de los centros.

Según dijo este jueves la concejala de Movilidad e Infancia, Carmen Moreno el objetivo es cambiar «radicalmente la fisonomía de la calle para aumentar la seguridad de las personas peatones y sobre todo de los niños y niñas cuando entran y salen de los centros». «Hemos querido rescatar un espacio público para niños, niñas y familias, transformándolo en un entorno escolar seguro con más autonomía, más salud y más seguridad», añadió.

La actuación se llevará a cabo dejando el acceso desde la calle Eulogio Juan Arnal, a la que sólo tendrá acceso personal autorizado para realizar descargas de material y suministros y los servicios de emergencia. En este sentido, la zona sigue teniendo un gran número de plazas de aparcamiento disponibles, como las de la Ronda Jaume I, la propia calle Eulogio Juan Arnal o el parking gratuito de la calle Escultor Octavio Vicente, el parking de la Ciudad del Ocio y del Deporte y sus alrededores.

En definitiva, esta acción es otro paso adelante en la transformación de Manises hacia una ciudad más verde, amable y sostenible, tal y como exigen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ya los que el Ayuntamiento de Manises se compromete a su Agenda Urbana 2030.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  4. 4 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  8. 8

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Manises peatonaliza una calle en su proyecto de ciudad más verde

Manises peatonaliza una calle en su proyecto de ciudad más verde