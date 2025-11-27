Manises entrega los Premios Innova 2025

S. V. VALENCIA Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:27 Comenta Compartir

.El Ayuntamiento de Manises Entregado este miércoles los Premios Manises INNOVA 2025 con el fin de reconocer y fomentar los procesos innovadores y de modernización desarrollados por el tejido empresarial local y con la intención de consolidar su crecimiento y facilitar su visibilidad.

El concejal de Promoción Económica, Rafael Mercader, ha señalado que «estos premios son un impulso para empresas, con la intención de incentivar el desarrollo de productos, servicios o procesos innovadores, reconociendo que la innovación empresarial es una manera de valorar y visibilizar a las empresas que desarrollan nuevas ideas, productos, procesos o modelos de negocio que aportan mejoras reales a la sociedad, en este caso en Manises».

Los Premios Manises INNOVA 2025, con una dotación presupuestaria de 5.000 euros, tienen tres premios en tres categorías diferentes: innovación, responsabilidad social y sostenibilidad, con una cuantía económica de 1.500 €.

En esta edición el galardón Innova en Responsabilidad Social, ha sido para el 'Horno-Pastelería El Ensanche'. Esta empresa del sector de la alimentación ha puesto en valor la formación continua de los trabajadores a los ámbitos a los cuales se pueda mejorar su trabajo. También ha apostado firmemente por el papel de la mujer, en diferentes departamentos como administración, logística, atención al público, pasteleras y limpieza. Desde 2020 han apostado por la formación con convenios de prácticas de formación con el IES Pere Boïl. Dentro de sus posibilidades, han prestado ayuda a proyectos solidarios, colectivos vulnerables y beneficiencia. Durante la DANA, dieron miles de barras de pan, canalizando esta ayuda a través de asociaciones benéficas y del Ayuntamiento de Manises.

En la categoría de Innovación, la empresa premiada ha sido 'Grupo Xtra-Sky Business Center', que ha consolidado su liderazgo en el sector de la movilidad mediante soluciones integrales de alquiler, venta y mantenimiento de vehículos, así como la gestión de parkings y talleres. A partir de esta experiencia sólida, el grupo ha iniciado un ambicioso proceso de diversificación, apostando por nuevas líneas de negocio orientadas al bienestar,la formación, la gastronomía y los servicios a empresas. Esta estrategia se materializa en Sky Business Center, un espacio concebido como el epicentro de innovación del grupo, diseñado para dinamizar el tejido empresarial local y convertir en Manises en un punto de referencia en el ámbito económico de la Comunidad Valenciana .

En la categoría de Sostenibilidad, la empresa distinguida ha sido ''Sistemas de embalaje' con la serio 'Clap! Rosa', un conjunto de complementos de moda desarrollados en un material de uso habitual para otros fines, como es la protección de los productos en el transporte.

Cada uno de los productos que tiene la serie 'Clap! Rosa' está producido a mano por artesanos locales que utilizan patrones exclusivos para la serie. El carácter diferenciador y de sostenibilidad de la serie, en relación con otros objetos con la misma finalidad que existen en el mercado, es el material que se usa para su confección: plástico de burbuja.

Por último, el galardón «Manises Innova Entidades» con una dotación de 500 € que está destinado a reconocer la cultura innovadora de entidades, colegios, asociaciones y fundaciones del municipio, lo ha recibido este año el IES Pere Boïl.

Temas

DANA

Manises

Sostenibilidad

Innovación

Premios