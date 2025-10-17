Una línea de autobús conectará Puçol, El Puig y Rafelbunyol con el metro y Cercanías El conseller Martínez Mus presenta la nueva línea 110B, que entrará en funcionamiento el 27 de octubre

P. M. VALENCIA Viernes, 17 de octubre 2025, 15:45 Comenta Compartir

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado este viernes que, a partir del lunes 27 de octubre, se activará la nueva Línea 110B, «un servicio de autobús que transformará la movilidad de los vecinos de Puçol, El Puig y Rafelbunyol, prestándose durante todo el año de lunes a viernes».

Martínez Mus ha presentado en el Ayuntamiento de Puçol este nuevo servicio que desdobla la actual línea 110 y que «responde a una demanda de los ayuntamientos y garantiza a los ciudadanos una conexión de transporte público eficiente y directa con Metrovalencia y Cercanías, integrando la movilidad de los tres municipios de manera efectiva».

La nueva línea 110B permitirá a los vecinos acceder directamente a la estación de Metrovalencia en Rafelbunyol, con conexión con la Línea 3 del metro, y a la estación de Cercanías de Puçol, con enlace a las líneas C-3 y C-5 de Renfe. Contará con 26 expediciones diarias y mejorará la conexión con centros de gran atracción, como el Hospital de Sagunt.

De esta manera, los habitantes de El Puig y Rafelbunyol podrán desplazarse en tren a localidades con importantes áreas industriales, como Sagunto, Almassora, Nules o Villarreal, o con destino turístico, como Burriana, Moncofa y Xilxes. Además, facilitará el acceso a Castellón, donde se encuentra la Universidad Jaume I. Por otra parte, la conexión directa por autobús con la estación de FGV en Rafelbunyol permitirá a los ciudadanos de El Puig de Santa Maria y Puçol disfrutar de una mayor conectividad con la ciudad de València.

Desde la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) se están renovando todas las paradas del trayecto, con nuevas marquesinas y postes equipados con pantallas de información en tiempo real, además de sistemas de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Durante la presentación de la nueva línea, el conseller ha asegurado que la reorganización «permitirá dar un mayor sentido a la línea existente, ajustar los horarios, mantener el mismo número de expediciones y reducir de manera sustancial la aportación económica de los ayuntamientos de Puçol, Rafelbunyol y El Puig de Santa María».

Martínez Mus ha subrayado que «estas actuaciones forman parte del compromiso de la Generalitat por ofrecer un transporte público moderno, accesible y más sostenible, que facilite la vida de los ciudadanos y potencie la integración de la movilidad metropolitana».

Cabe recordar que la Generalitat refuerza así el contrato suscrito por la ATMV para la prestación del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera 'CV-102 València Metropolitana Nord', en el que están incluidas estas localidades.

En el acto de presentación han participado la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, así como el alcalde de Rafelbunyol, Francisco Alberto López, y el primer teniente de alcalde de El Puig, Vicent Porta. La alcaldesa de Puçol, que ha ejercido de anfitriona, ha destacado la importancia de la puesta en servicio de «una línea muy esperada y reivindicada desde hace muchos años, ya que permite conectar nuestros municipios con el metro de Rafelbunyol, una infraestructura de la que carecíamos hasta ahora». Por eso, ha agradecido a la Conselleria «el trabajo y el esfuerzo realizados, así como a la Autoridad de Transporte Metropolitano, por haber hecho posible una demanda histórica que hoy hemos conseguido».