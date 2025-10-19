Una jornada vecinal limpia en la ruta del colesterol que recorre l'Horta Sud Los voluntarios retiran restos de la dana y piden que se plante «más verde» en el itinerario peatonal junto a la CV-400

Jornada de limpieza en la CV-400 para despejar la ruta del colesterol este domingo.

Paco Moreno Valencia Domingo, 19 de octubre 2025, 13:14

La avenida Rei Don Jaume I, a la altura del cementerio municipal de Catarroja, fue escenario este domingo de la primera quedada ciudadana para limpiar restos de la dana a lo largo de la CV-400, en la conocida como ruta del colesterol.

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) fueron los encargados de esta iniciativa, que nace, según señaló una de las representantes de estas entidades en Catarroja, Luz Victoria Arango, para poner en valor «el lugar de uso y disfrute de muchos pueblos».

La ruta del colesterol llega desde Albal hasta el término de Valencia, en Sociópolis. La dana destrozó los aledaños de la CV-400, por donde discurre esta popular ruta peatonal y ciclista. Arango comentó que todavía quedan muchos restos de los arrastres de las inundaciones.

«Hemos quitado lo que podemos», dijo después de la iniciativa, comunicada al Ayuntamiento de Catarroja como lugar de salida de la jornada de limpieza. Hay objetos más complicados de recoger, como escombros, pendiente para el trabajo de las brigadas de limpieza de los municipios afectados.

El trabajo casa perfectamente con el propósito de estos comités ciudadanos, que tratan de implicar a los vecinos en la reconstrucción tras las inundaciones y afecta a varios pueblos de l'Horta Sud, entonces mejor. Así, plásticos, cañas y otro tipo de residuos fueron el objetivo de los grupos de limpieza.

En cuanto a la reconstrucción, la representante del comité en Catarroja señaló la conveniencia de que todas las obras proyectadas «tengan en cuenta y se adapten al cambio climático. Necesitamos planes reales y cuanto antes mejor», precisó.

Armados con botas de montañas y guantes de trabajo para evitar accidentes, al menos esa fue la recomendación del comité, los voluntarios iniciaron el rastreo con el propósito de seguir más jornadas hasta completar toda la ruta peatonal.

Sobre la reconstrucción de la misma, deseó que se cambie la tendencia de los últimos años. «Todas las intervenciones que se han hecho han sido debidas a cuestiones de tráfico. Pensamos que la renaturalización debe ser una prioridad para toda esta zona con la replatación de árboles y herbáceas. Todo no puede ser asfaltar y debe prevalecer lo verde», señaló.