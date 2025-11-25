Instalan las vigas para reconstruir el puente de l'Omet en Picassent La estructura anterior se vino abajo por la dana y la actual tiene un diseño mejorado

P. M. VALENCIA Martes, 25 de noviembre 2025, 16:35 Comenta Compartir

La Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio continúa con la recuperación las infraestructuras viarias afectadas por las inundaciones en Picassent con un importante avance en el puente de l'Omet, donde esta semana se ha llevado a cabo la colocación de las vigas que formarán el tablero de la nueva estructura. Reconstruida completamente tras las riadas, la infraestructura amplía la anchura útil anterior al pasar de 5 a 6,8 metros, lo que permitirá doble sentido de circulación y mayor seguridad.

Los trabajos llevados a cabo por la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre, que afrontan su fase final, han consistido en la instalación de diez vigas de hormigón tipo 'doble T', de 11,75 metros de longitud y ocho toneladas de peso, que servirán de base para la ejecución del tablero por el que se podrá volver a circular en los próximos meses. En los últimos meses se ha realizado una intervención especialmente compleja que ha obligado a desviar el caudal, realizar achiques y habilitar explanadas para la maquinaria.

Cabe recordar que este puente quedó gravemente afectado por las inundaciones, que provocaron el desbordamiento del barranco de Picassent y su afluente, el barranco de Minyerola, causando daños en infraestructuras viarias, ferroviarias y redes básicas de suministro.

El nuevo puente, situado en la CV-4140, contará con un diseño adaptable que permitirá incorporar una zona de paso para peatones. Se prevé su puesta en servicio en los próximos meses, lo que permitirá contar con una infraestructura más resiliente ante fenómenos climáticos extremos gracias, entre otras cosas, a cimentaciones más profundas.

De forma paralela, las obras del puente de Sabater, también afectado por el temporal en Picassent, se encuentran en un estado más avanzado y está previsto que entre en servicio a lo largo de las próximas semanas, reforzando así la movilidad en el municipio.

Las dos actuaciones de Picassent, con una inversión total de 4,32 millones de euros, son una de las 57 obras locales que ha asumido la Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, con una inversión global de 52 millones. Está previsto que antes de final de año estarán acabadas prácticamente la totalidad de estas 57 iniciativas.

Asimismo, la construcción del nuevo puente y la reparación del de Sabater en el municipio se enmarcan en los trabajos de mejora de las infraestructuras afectadas por las riadas de 2024 del Plan Endavant. La Generalitat, tras la petición de los ayuntamientos, ha asumido los trabajos de titularidad municipal ante la imposibilidad de los consistorios de realizarlos en tiempo y forma.